Premier coup d’œil alors que Sam Faiers revient sur les écrans dans The Family Diaries après la dispute de “fatshaming” de Ferne McCann

Un PREMIER regard sur The Family Diaries a vu Sam Faiers revenir sur les écrans de télévision après sa dispute “fathaming” avec Ferne McCann.

L’ancienne star de The Only Way Is Essex a assisté à l’émission ITVBe de sa sœur Billie pour le dernier épisode – qui est sorti sur les écrans ce soir.

TVI

Sam est revenu aux journaux de famille au milieu de la rangée de « fatshaming »[/caption]

TVI

Elle a rendu visite à sa sœur Billie aux côtés de son bébé Edward[/caption]

Sam, 31 ans, serait mêlée à une dispute amère avec son ancienne copine Ferne, 32 ans, après que sa co-star aurait lancé une « vile » attaque contre elle.

Des notes vocales divulguées apparues en ligne semblaient montrer que Ferne appelait Sam un “gros c ***”, décrivant ses cuisses comme “si grosses”.

“Naturellement, Sam est incroyablement blessée et bouleversée par ces commentaires, en particulier de la part de quelqu’un qu’elle considérait comme une bonne amie”, a déclaré hier une source proche de Sam au Sun.

“Elle ne sait pas pourquoi Ferne s’est retournée contre elle”, ont-ils ajouté, avant de confirmer que Sam a depuis bloqué Ferne en ligne et ne l’a plus suivie.

EN SAVOIR PLUS SUR SAM FAIERS CHOC AUDIO Ferne McCann vue pour la première fois depuis qu’elle a qualifié Sam Faiers de “gros c ***” FERNE A-FAIERS Billie Faiers rompt le silence après que le meilleur ami Ferne ‘appelle Sam un gros c ***’

Cependant, la rangée de choc n’a pas empêché Sam d’apparaître devant les caméras, alors qu’elle revient sur les écrans de The Family Diaries.

Sam a été vue en train de rencontrer sa sœur Billie, 32 ans, dans un premier clip de l’émission de ce soir, aux côtés de son nouveau-né Edward.

Sam, qui a accueilli son petit garçon en mai, a rendu visite à sa sœur et à ses deux enfants aux côtés d’Edward et de son partenaire de longue date, Paul.

L’air glamour, Sam s’était habillée pour son apparition à la télévision dans une mini-robe estivale et des lunettes de soleil foncées.





“C’est tellement agréable pour ma sœur de venir aujourd’hui avec les enfants et le bébé Edward”, a déclaré Billie aux caméras avant les débuts de Sam.

“C’est l’un de ses premiers jours, avec elle et le bébé”, a ajouté Billie.

Les sœurs ont ensuite été vues jaillissant l’une sur l’autre – alors que Sam frottait affectueusement sa bosse de bébé en fleurs.

“La bonne chose à propos d’avoir une sœur qui vient d’en avoir un troisième, c’est que je peux aller vers elle pour tous les conseils”, a poursuivi Billie pendant que les clips jouaient.

Cela vient après que Billie a rompu son silence après que sa meilleure amie de longue date, Ferne, ait été accusée d’avoir traité sa sœur Sam de “grosse c ***”.

La mère de Sam, Susie, a affirmé plus tôt dans la journée que Ferne avait dit les “choses désagréables” à propos de sa fille dans une note vocale honteuse.

Billie est allée sur Instagram cet après-midi et s’est arrêtée avant de commenter la note vocale qui proviendrait de Ferne et circule en ligne.

Au lieu de cela, Billie, enceinte, a fait la promotion de son émission de télé-réalité Billie and Greg: The Family Diaries et a partagé une deuxième vidéo montrant ses cheveux fraîchement séchés.

En savoir plus sur le soleil NE TARDEZ PAS J’étais gêné quand j’ai trouvé une grosseur là-bas – maintenant je me bats pour ma vie TRANSPORT À DOMICILE J’ai dépensé 115 £ pour un transport IKEA, les articles ont totalement transformé mon salon

La voix sur l’enregistrement se fait entendre en disant: “Sam Faiers est gros c ***. Ses cuisses sont si grosses et j’avais l’air vraiment maigre aujourd’hui.

La voix dans le message n’est pas confirmée comme étant Ferne.

Le représentant de Ferne a été contacté pour commentaires, tandis que le représentant de Sam n’a fait aucun commentaire.

Actualités Splash

Billie et Ferne sont des amis de longue date depuis Towie[/caption]