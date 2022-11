Premier coup d’œil à l’intérieur du camp I’m A Celebrity avec trois nouvelles fonctionnalités et le retour d’un ancien favori

I’M A Celebrity est de retour en Australie avec l’un de ses meilleurs line-up de tous les temps – et il y a un set époustouflant à faire correspondre.

L’émission ITV revient dans sa maison de la jungle après être venue en direct du Pays de Galles pendant deux ans en raison des restrictions de Covid.

Rex

Rex

Rex

Rex

Les producteurs ont installé plusieurs nouvelles fonctionnalités avant le retour de l’émission sur les écrans dimanche soir.

Les images du nouvel ensemble montrent une puissante caravane coincée au sommet de l’ensemble – probablement pour offrir des zones de couchage luxueuses aux chefs de camp.

Le camping-car de style hollywoodien fournira une maison confortable pour au moins une célébrité – et un abri contre les bestioles effrayantes.

Les arrangements nocturnes ne semblent pas aussi confortables pour le reste des stars, avec un lit de camp à deux étages vu pour la première fois.

Des clichés publiés par ITV révèlent qu’il y a aussi un vieux vélo abîmé – bien qu’il soit peu probable qu’il soit à la hauteur des attentes de Chris Moyles, qui a demandé un vélo d’appartement.

En savoir plus sur Je suis une célébrité BIENVENUE MAT Matt Hancock débarque à Oz en tant que député vu pour la première fois depuis qu’il a rejoint I’m A Celeb “La pire nuit” Je suis allé sur Je suis une célébrité et je me suis mouillé de peur, dit la star de Loose Women

Il y a aussi le retour de plusieurs vieux favoris avec la vieille phonebox britannique rouge faisant un retour bienvenu.

La baignoire jungle – rendue célèbre par Georgia ‘Toff’ Toffolo dans la série 2017 – fait également son retour.

ITV a révélé les 10 célébrités qui commenceront l’émission, parmi lesquelles la superstar de la chanson Boy George.

Il apparaîtra aux côtés de plusieurs stars du feuilleton et de la téléréalité, dont l’actrice de Coronation Street Sue Cleaver, Owen Warner de Hollyoaks et Love Islander Olivia Attwood.

Apparaissent également l’ancien as du rugby anglais Mike Tindall, l’ancienne animatrice de A Place in the Sun Scarlette Douglas, Loose Women et Charlene White d’ITV News et l’animateur de radio Chris Moyles.





Cependant, The Sun a révélé cette semaine qu’il y avait deux arrivées tardives – le député Matt Hancock et le comique Seann Walsh.

Écrivant dans The Sun, Hancock a défendu sa décision d’aller dans la jungle, pour laquelle on pense qu’il est payé environ 400 000 £.

Il a déclaré: “Bien qu’il y ait sans aucun doute ceux qui pensent que je ne devrais pas y aller, je pense que c’est une excellente occasion de parler directement à des gens qui ne sont pas toujours intéressés par la politique, même s’ils se soucient beaucoup de la façon dont notre pays fonctionne.

“C’est notre travail en tant que politiciens d’aller là où se trouvent les gens – pas de s’asseoir dans des tours d’ivoire à Westminster.”

Rex

Rex

TVI