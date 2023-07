Premier coup d’œil à la Casa Amor de Love Island alors qu’elle se métamorphose « plus sexy que jamais » loin de la villa

CASA Amor est ouvert aux affaires – et voici le premier regard à l’intérieur du pad après qu’il a eu une cure de jouvence « plus sexy que jamais ».

La villa sœur de l’émission est toujours l’un des rebondissements les plus attendus du format de l’émission ITV2, car les garçons et les filles existants sont divisés en deux groupes et la tentation leur est lancée.

TVI

Le canapé blanc est concentré autour du foyer[/caption] TVI

La chambre adopte une palette de couleurs violet et bleu[/caption] TVI

La piscine est l’endroit idéal pour se rafraîchir s’il fait trop chaud à Casa[/caption] TVI

Les filles vont se transformer ici[/caption]

Cette année, la villa Casa Amor, qui se trouve à côté de la villa principale de Majorque, a fait l’objet d’un lifting ultra-sexy conçu pour mettre le feu à de nouvelles romances.

La chambre a été décorée dans une palette de couleurs violet et bleu, avec des imprimés modernes derrière le lit pour compléter cela.

Il y a cinq grands lits doubles à prendre, mais la question est : qui sautera dans le sac avec qui ?

La cabine d’essayage adopte une ambiance rose Barbie tendance, avec les célèbres miroirs tournants du spectacle et des étagères remplies d’ornements funky et, bien sûr, de produits de beauté.

Il y a beaucoup de feuillage et de verdure près de la douche pour créer une sensation luxuriante et naturelle alors que les belles personnes se savonnent, dans l’espoir d’attirer l’attention d’un admirateur.

Les fameux poufs sont à l’honneur dans l’espace extérieur, mais encore une fois les insulaires éviteront le « maudit » jaune s’ils savent ce qui est bon pour eux.

Le foyer est le point central de l’espace extérieur, entouré d’un canapé blanc en peluche en forme de L avec des coussins colorés qui apparaîtront à la caméra.

Lorsqu’il fait trop chaud à Casa, les insulaires et les nouveaux venus peuvent aller piquer une tête dans la piscine bordée de transats roses rétro.

La cuisine extérieure est également de retour, et cette fois, elle a fait l’objet d’une refonte chic.

Les unités sont blanches avec des panneaux bleus transparents, tandis que des poutres en bois pendent au-dessus.

À côté de la cuisine, il y a un coin salon idéal pour attirer les gens pour discuter.

Et au cœur du jardin se trouve un cœur littéral, construit dans le mur consacré par les célèbres mots «Casa Amor» dans le rose fluo signature de l’émission.

Il ne manque plus que des insulaires et des bombes pour emménager…

Love Island continue ce soir à 21h sur ITV2 et ITVX

TVI

La douche est entourée de plantes vertes luxuriantes[/caption] TVI

La cuisine a fait peau neuve[/caption] TVI

Un autre coin salon est idéal pour « tirer pour discuter »[/caption] TVI

Qui partagera un lit avec qui ?[/caption] TVI

Casa sera dévoilée sur les écrans ce soir (30 juin)[/caption] TVI

Les poufs sont de retour… évitez le jaune[/caption] TVI

Les transats roses sont parfaits pour regarder votre amoureux se baigner[/caption]