Premier Construction Software nommé meilleur logiciel de comptabilité globale de construction par Forbes Advisor pour la troisième année consécutive

MARKHAM, ONTARIO, 8 octobre 2024 /CNW/ – Logiciel de construction de premier ordreun leader mondial des solutions ERP cloud, a l’honneur d’être nommé meilleur logiciel de comptabilité globale de construction par Forbes Advisor pour la troisième année consécutive. Cette distinction souligne l’engagement de Premier envers l’excellence en matière de gestion financière et de projet au sein de l’industrie de la construction.

La plate-forme ERP cloud avancée basée sur l’IA de Premier établit la référence en matière de normes de l’industrie, améliorant l’automatisation, l’évolutivité et le contrôle des coûts. La plateforme offre une visibilité opérationnelle en temps réel et propose des rapports personnalisables avec des KPI critiques et des alertes de risque, permettant aux entreprises de construction d’améliorer leur rentabilité, de rationaliser leurs processus et d’optimiser les performances de plusieurs projets et entreprises.

Karoline Lapkoprésident et chef de la direction, a déclaré : « Le fait d’être reconnu comme le meilleur logiciel de comptabilité de construction pendant trois années consécutives souligne l’engagement de notre équipe envers l’innovation et l’excellence. Nous sommes fiers de fournir une solution qui non seulement répond, mais dépasse les attentes des clients, en soutenant des opérations opérationnelles supérieures. et le contrôle financier. »

« Notre équipe a analysé 14 meilleurs logiciels de comptabilité de construction et Premier est globalement le meilleur. Après avoir examiné 22 paramètres répartis dans quatre catégories (fonctionnalités, analyses d’experts, tarification et avis tiers), Premier s’est imposé comme un choix solide pour les entreprises de construction à la recherche d’un des capacités d’estimation en temps réel, des fonctionnalités de prévision et des tableaux de bord personnalisables qui facilitent la gestion de votre projet », a déclaré Bryce Colburnrédacteur en chef, PME chez Forbes Advisor.

Premier Construction Software offre plus qu’un simple outil ; il intègre les meilleures pratiques et normes de l’industrie pour garantir que votre équipe prospère dans un paysage concurrentiel.

Pour plus d’informations sur Premier Construction Software et nos solutions primées, visitez www.premiercs.com ou contacter [email protected].

À propos du logiciel de construction Premier

Fondée en 2009, Premier Construction Software opère à l’échelle mondiale avec des bureaux à Amérique du Nord, Australie/Nouvelle-Zélandeet les Émirats arabes unis. Nous sommes spécialisés dans les logiciels de construction financière, fournissant une plate-forme unifiée pour la gestion financière, l’exécution de projets, la gestion sur le terrain et la technologie basée sur l’IA pour atteindre l’excellence opérationnelle.

Premier Construction Software est une filiale de Constellation Software Inc., un leader mondial des solutions logicielles spécialisées et critiques pour les secteurs public et privé.

www.premiercs.com

