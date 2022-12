Premier combat des étudiants de première année du Congrès : décrocher un bon office

Après le tirage au sort, ils sont partis, armés de plans d’étage, pour inspecter les bureaux vides et occupés. Les assistants du personnel ont informé leurs patrons non initiés des avantages et des inconvénients de chaque immeuble de bureaux de la Chambre : Longworth, un bâtiment néoclassique bordé de colonnes ioniques, a des plafonds bas mais est plus central ; Cannon, l’édifice Beaux-Arts en marbre et calcaire juste à côté, est le plus récemment rénové et donc le plus recherché.

Le représentant élu Max Miller, républicain de l’Ohio, a été parmi les premiers chanceux à y avoir décroché un poste. Il a agité un seul doigt en l’air pour porter chance alors que la foule l’acclamait en scandant: «Non. 1.” À sa grande surprise, il a tiré le premier choix, suscitant des applaudissements rauques.