Premier clip exclusif de “Mon père le chasseur de primes”

Nous ne pourrions pas être plus excités que Netflix soit sur le point de présenter une nouvelle série animée qui rend hommage au pouvoir des papas noirs, et pas n’importe quel type de papa noir non plus. Mon père le chasseur de primes est tout au sujet d’un homme noir dur à cuire et chasseur de primes qui améliore l’avenir de sa propre famille.

Premier aperçu de “Mon père le chasseur de primes”

Mon père le chasseur de primes est pionnière dans sa représentation d’une famille noire animée située dans l’esthétique culturelle plus large de l’afrofuturisme. De Everett Downing (Amour des cheveux) et Patrick Harpin (Hôtel Transylvanie 2), la distribution vocale comprend Laz Alonso, Yvonne Orji, Priah FergusonYvette Nicole Brown, JeCobi Swain, Leslie Uggams, Rob Riggle, Jim Rash et Jamie Chung.

Nous avons un extrait exclusif avant la date de la première de l’émission (2/9) où Lisa et Sean sont avec leur père lorsque des problèmes arrivent sous la forme de quatre Glorlox très effrayants. Leur père leur ordonne de le retrouver au navire, mais… ils veulent l’aider à sortir de cette impasse.

Découvrez le clip ci-dessous:

Nous sommes déjà accros ! Nous avons hâte de voir comment ils relèvent ce défi.

MON PÈRE LE CHASSEUR DE PRIMES est une série animée d’action-comédie qui suit les frères et sœurs très unis Lisa et Sean, qui se sont cachés lors du dernier voyage de travail de leur père, dans l’espoir de passer enfin du temps de qualité ensemble. Ils ne savent pas que papa leur a caché un secret : il est en fait le chasseur de primes le plus coriace de la galaxie ! Lancés dans l’aventure spatiale surprise de leur vie, Lisa et Sean découvrent que le travail de leur père apparemment moyen est tout sauf ennuyeux. En esquivant les extraterrestres dangereux, les robots et les combats au laser à gogo, le temps de liaison familiale devient bien plus que prévu alors qu’ils essaient d’aider leur père à poursuivre son fugitif le plus coriace à ce jour. Avec ses enfants pour le trajet, papa doit se présenter pour eux quand ils en ont le plus besoin – et ils feraient mieux de rentrer à la maison avant que maman ne le découvre !

Ce clip nous a définitivement prêt à regarder! Juste au moment où vous pensiez que le spectacle ne pouvait pas être plus cool, saviez-vous que Redman a fait la chanson thème?

Mon père le chasseur de primes commence à diffuser sur Netflix demain 2/9 !