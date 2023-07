Premier choix au repêchage, Bedard entame le camp de perfectionnement avec les Blackhawks

Connor Bedard a entendu beaucoup de gens après avoir été sélectionné par les Blackhawks de Chicago avec le premier choix au repêchage de la LNH.

Il y en a un en particulier qui s’est démarqué.

« J’ai reçu un texto de Sidney Crosby, donc c’était vraiment cool », a déclaré Bedard. « Mon joueur préféré en grandissant et évidemment l’un des meilleurs à l’avoir jamais fait, donc j’étais assez excité là-bas. »

Si tout se passe comme prévu pour Bedard et les Blackhawks, l’adolescent fera ses débuts dans la LNH contre Crosby et les Penguins de Pittsburgh le 10 octobre. La route vers le match d’ouverture pour Bedard commence avec le camp de développement de l’équipe qui débute ce week-end.

L’attaquant au meilleur score a clairement indiqué vendredi qu’il ne regardait pas trop loin devant.

« C’est un gros été pour moi d’essayer de faire partie de l’équipe et de jouer dans la ligue, bien sûr », a déclaré Bedard. « Évidemment, c’est très rapide. Tout le monde est plus grand, plus fort.

Bedard, qui aura 18 ans le mois prochain, est le joyau de la couronne d’une classe de repêchage de 11 joueurs pour Chicago qui comprend également Oliver Moore, un autre premier tour connu pour sa vitesse. Moore devrait jouer au hockey collégial pour le Minnesota.

Bedard est le deuxième choix n ° 1 au classement général de l’histoire de la franchise, rejoignant Patrick Kane en 2007. Kane a aidé les Blackhawks à remporter la Coupe Stanley en 2010, 2013 et 2015.

« De toute évidence, vous connaissez l’histoire de cette organisation et l’espoir de gagner », a déclaré Bedard alors qu’il était assis à côté de Moore à une table avec quatre autres choix de repêchage de l’équipe. « Nous allons faire tout ce que nous pouvons pour nous améliorer et essayer de gagner des matchs et, ultimement, de gagner une Coupe Stanley. C’est l’objectif principal.

Largement considéré comme un talent générationnel, comparé à son idole Crosby et à la star d’Edmonton Connor McDavid, Bedard de 5 pieds 10 pouces a inscrit 71 buts et 72 passes en 57 matchs avec Regina dans la WHL la saison dernière. Il a également été le joueur par excellence du tournoi lorsque le Canada a remporté le championnat mondial de hockey junior en janvier.

Alors que Bedard continue sa préparation pour sa première saison dans la LNH, les Blackhawks ajoutent des attaquants vétérans pour aider à sa transition.

Chicago a annoncé vendredi qu’il avait accepté un contrat d’un an de 4 millions de dollars avec Corey Perry, qui a inscrit 12 buts et 13 passes décisives en 81 matchs avec Tampa Bay la saison dernière.

Les Blackhawks ont échangé un choix de septième ronde au Lightning contre Perry, 38 ans, jeudi. Il était éligible pour devenir agent libre sans restriction samedi.

Chicago, qui a terminé avec une fiche de 26-49-7 la saison dernière, a également acquis les attaquants Taylor Hall et Nick Foligno dans un échange avec Boston lundi. Il a annoncé mardi un contrat de 4 millions de dollars sur un an avec Foligno, 35 ans.

Perry se joint à sa cinquième équipe de la LNH. Il a 417 buts et 466 passes en 1 257 matchs de saison régulière en carrière.

Perry mène également des joueurs actifs avec 196 apparitions en séries éliminatoires en carrière. Il a remporté la coupe Stanley en 2007 avec Anaheim.

Jay Cohen, l’Associated Press

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.





hockeyNHL