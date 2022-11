Premier chancelier noir choisi pour l’Université de l’Arkansas

LITTLE ROCK, Ark. (AP) – Charles Robinson a été nommé mercredi chancelier de l’Université de l’Arkansas à Fayetteville, la première personne noire à diriger le campus phare.

Le conseil d’administration de l’université a voté à l’unanimité pour nommer Robinson, qui occupe le poste de chancelier par intérim de l’école de près de 31 000 étudiants depuis août 2021. Robinson a été nommé pour un mandat de trois ans.

“Il a maintenant l’opportunité d’avoir une vision plus large pour faire avancer l’université en tant qu’université de recherche publique de premier plan dans la région et élever son statut sur la scène nationale”, a déclaré le président du système universitaire, Donald Bobbitt, dans un communiqué. “Il a une capacité unique à inspirer les autres et à établir des relations avec les nombreuses circonscriptions différentes de l’université, et j’ai hâte de travailler avec lui pour aider à faire de son mandat de chancelier un succès.”

Robinson, qui a servi à l’université pendant 23 ans, était plus récemment son prévôt et vice-chancelier exécutif pour les affaires académiques et étudiantes.

« J’ai hâte de servir notre campus dans son intégralité et j’apprécie grandement le soutien et la confiance qui m’ont été témoignés pour être un bon intendant de la mission de concession de terres », a déclaré Robinson.

L’ancien chancelier de l’université a brusquement démissionné l’année dernière, invoquant le défi de diriger l’école dans «la société polarisée d’aujourd’hui».

The Associated Press