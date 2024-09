Premier cas humain de grippe aviaire signalé aux États-Unis sans contact avec des animaux

9 septembre 2024 – Les autorités sanitaires tentent de découvrir comment une personne du Missouri a été atteinte par la grippe aviaire H5. Il s’agit du dernier rebondissement d’un nouveau comportement inquiétant du virus, qui a été détecté chez des ouvriers agricoles, des vaches et du lait plus tôt cette année.

Le cas du Missouri est inhabituel à deux égards : la personne a été hospitalisée et elle n’a pas eu de contact connu avec un animal infecté. Jusqu’à présent cette année, plus d’une douzaine de personnes ont été testées positives pour la grippe aviaire, mais toutes présentaient des symptômes légers, comme une conjonctivite (œil rose), ou des signes de grippe, comme un mal de gorge et un nez qui coule. De plus, toutes les personnes infectées avaient été en contact avec de la volaille ou du bétail. Ces cas concernaient des ouvriers agricoles Colorado, Michigan et Texas.

Responsables de la santé du Missouri signalé que la personne souffrait d’un autre problème médical et a été hospitalisée le 22 août, traitée avec un médicament antiviral contre la grippe, et qu’elle est maintenant rétablie. Des tests de suivi effectués par le CDC confirmé le diagnostic, et l’agence effectue davantage de tests pour en savoir plus sur la souche spécifique.