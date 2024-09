Alors que l’épidémie de grippe aviaire (H5) persiste dans les élevages de vaches laitières et de volailles aux États-Unis, le CDC a signalé la semaine dernière le premier cas humain connu de virus présent chez un individu n’ayant eu aucun contact avec des animaux infectés. Le patient, qui souffrait de problèmes de santé sous-jacents, a été hospitalisé dans le Missouri, traité avec des médicaments antiviraux et finalement libéré, se rétablissant complètement.

Malgré le message du CDC selon lequel une épidémie de grippe aviaire chez les humains est peu probable, ainsi que la capacité du patient à se rétablir, le CDC est très préoccupé par le fait que le virus se transforme pour infecter les humains.

Principaux points à retenir La semaine dernière, le CDC a signalé le 14e cas connu de virus de la grippe aviaire H5 chez un patient humain cette année.

Alors que tous les cas précédents en 2024 ont été signalés chez des patients qui ont travaillé et sont entrés en contact avec des vaches laitières ou de la volaille, le cas le plus récent est le premier chez un humain n’ayant eu aucune exposition professionnelle à des animaux infectés.

Malgré l’opinion du CDC selon laquelle une épidémie humaine est peu probable, l’organisation et d’autres entités gouvernementales continuent de surveiller le virus à travers le pays.

« Il s’agit du 14e cas humain de H5 signalé aux États-Unis en 2024 et du premier cas de H5 sans exposition professionnelle connue à des animaux malades ou infectés. Aucune épidémie de H5 chez les bovins n’a été signalée dans le Missouri, mais des épidémies de H5 ont été signalées dans des élevages de volailles commerciales et de basse-cour en 2024. La grippe aviaire H5N1 a été détectée chez des oiseaux sauvages dans cet État par le passé », a écrit le CDC dans un communiqué de presse.1

Comme aucune épidémie de grippe aviaire n’a été signalée parmi les vaches laitières du Missouri et que le patient n’a pas été en contact avec des animaux infectés, on ne sait pas exactement comment le patient a contracté le virus. Alors que le CDC et d’autres agences gouvernementales continuent de surveiller les échantillons du virus et sa propagation globale, ils affirment toujours que le risque qu’il infecte un grand nombre d’êtres humains « reste faible ».

Selon le CDC, un total de 14 patients ont signalé un cas positif de grippe aviaire depuis 2022. Pour illustrer davantage ses efforts de confinement, le CDC a également surveillé plus de 4 800 personnes exposées à des animaux infectés et testé plus de 240 personnes ayant signalé une exposition.2

« La grippe aviaire est en hausse chez les vaches aux États-Unis cette année. Une épidémie a été signalée pour la première fois en mars et le bétail de 14 États avait été touché au 3 septembre », a écrit Kayla Epstein pour BBC.3

Depuis mars, date à laquelle le deuxième cas de grippe aviaire a été signalé aux États-Unis, les CDC et le gouvernement américain travaillent ensemble pour freiner la propagation de la grippe aviaire dans les fermes laitières et avicoles du Midwest. Cependant, malgré les efforts concertés d’un grand nombre d’organisations, l’épidémie s’est poursuivie et touche désormais les humains, un phénomène que les CDC continuent de qualifier d’« improbable ».

Selon les données actuelles du CDC, 100 713 651 volailles ont été infectées par la grippe aviaire et le virus reste présent dans 196 troupeaux laitiers répartis dans 14 États.2 Bien que la surveillance des humains, des vaches laitières et des volailles à travers le pays reste d’une importance égale pour le CDC, le problème de la grippe aviaire a persisté négativement sous la surveillance du gouvernement américain.

L’un des moyens spécifiques utilisés par le CDC pour surveiller les individus, et la raison pour laquelle ils ont pu détecter le virus chez un patient n’ayant subi aucune exposition professionnelle, est le recours à divers systèmes de surveillance de la grippe.

« Le CDC continue de surveiller de près les données disponibles provenant des systèmes de surveillance de la grippe, en particulier dans les États touchés, et il n’y a eu aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris dans le Missouri », a poursuivi le CDC.1

Bien que ces nouvelles récentes et la surveillance continue se poursuivent, il est important que le grand public comprenne qu’une infection par la grippe aviaire est hautement improbable, mais certainement pas impossible. Avec seulement 14 cas humains connus et une grande partie du virus persistant principalement dans les fermes laitières et avicoles du Midwest, une urgence nationale de grippe aviaire est loin d’être nécessaire, car les épidémies humaines restent peu probables.

Cependant, le virus reste un problème et, alors que le CDC et d’autres agences gouvernementales tentent d’enrayer sa propagation et de le maintenir à l’écart des humains, l’éradication potentielle de la grippe aviaire reste une bataille difficile. Et comme il s’agit de la première exposition non professionnelle au virus, des investigations plus poussées sont encore nécessaires pour que les experts puissent mieux comprendre la grippe aviaire H5.

« Les résultats de cette enquête seront particulièrement importants compte tenu de l’absence actuelle d’exposition évidente à des animaux. Il est important de noter que, bien que rares, de nouveaux cas de grippe A n’ont pas pu être identifiés comme étant d’origine animale. La principale préoccupation dans ces situations est qu’aucune transmission ultérieure ne se produise. Les conclusions de l’enquête en cours permettront de déterminer si des changements de directives sont nécessaires », a conclu le CDC.1

