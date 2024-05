Premier cas humain de grippe aviaire en Australie confirmé chez un enfant infecté alors qu’il se trouvait en Inde

Un enfant a été confirmé comme premier cas humain de virus H5N1 en Australie. Selon certaines informations, l’enfant était revenu d’Inde en mars et aurait contracté le virus de la grippe là-bas.« Il s’agit du premier cas humain de grippe aviaire H5N1 en Australie. Le cas s’est produit chez un enfant qui a contracté l’infection en Inde et qui ne se sentait pas bien en mars 2024. Le virus de la grippe aviaire a été détecté grâce à des tests supplémentaires sur des échantillons de grippe positifs qui ont été effectués. pour détecter des souches nouvelles ou préoccupantes du virus de la grippe, dans le cadre du système de surveillance renforcé de Victoria. La recherche des contacts n’a identifié aucun autre cas de grippe aviaire lié à ce cas », a déclaré le ministère de la Santé de Victoria dans un communiqué officiel.« Il existe actuellement une épidémie mondiale de grippe aviaire chez les oiseaux et les animaux. La grippe aviaire n’infecte généralement pas les humains, mais dans de rares cas, une infection humaine peut survenir. Le cas récemment signalé à Victoria concernait un enfant revenu de l’étranger en Australie en mars. 2024. L’enfant a souffert d’une grave infection mais n’est plus malade et s’est complètement rétabli », a-t-il également indiqué.

L’Australie est le seul continent où les animaux sont jusqu’à présent restés indemnes du virus de la grippe aviaire H5N1, mais les autorités ont annoncé mercredi qu’une autre souche de grippe aviaire hautement pathogène avait été détectée dans une ferme d’œufs près de Melbourne. « La transmission à l’homme est très rare, avec un petit nombre de cas humains de H5N1 signalés dans le monde, entraînant la mort dans un certain nombre de cas. Il s’agit du premier cas humain confirmé de grippe aviaire hautement pathogène en Australie, et de la première fois que le H5N1 « La souche a été détectée chez une personne ou un animal en Australie », a indiqué le ministère de la Santé.



Qu’est-ce que le virus H5N1 ?Le virus H5N1, également connu sous le nom de grippe aviaire ou grippe aviaire, est une souche hautement pathogène du virus de la grippe qui infecte principalement les oiseaux. Identifié pour la première fois chez l’homme en 1997, il peut occasionnellement se transmettre à l’homme par contact direct avec des oiseaux infectés ou des environnements contaminés. Le virus H5N1 est préoccupant en raison de son taux de mortalité élevé chez les humains et de son potentiel à provoquer de graves maladies respiratoires. Bien que la transmission interhumaine soit rare, on craint que le virus puisse muter pour permettre une propagation plus facile entre les humains, ce qui constituerait une menace pandémique importante. Les mesures préventives comprennent la surveillance et le contrôle des épidémies dans les populations de volailles.



Symptômes auxquels il faut prêter attentionLes symptômes de l’infection par le virus H5N1 chez l’homme peuvent varier de légers à graves et ressemblent souvent à ceux d’autres types de grippe. Les premiers symptômes apparaissent généralement dans les 2 à 8 jours suivant l’exposition et comprennent une forte fièvre (plus de 100,4°F ou 38°C), de la toux, des maux de gorge et des douleurs musculaires. À mesure que la maladie progresse, des symptômes respiratoires graves tels qu’un essoufflement, des difficultés respiratoires et une pneumonie peuvent se développer. Les symptômes gastro-intestinaux comme la diarrhée, les douleurs abdominales et les vomissements sont également fréquents.



Dans les cas graves, l’infection peut entraîner un syndrome de détresse respiratoire aiguë (SDRA), une défaillance multiviscérale et un choc septique. Des symptômes neurologiques, notamment une altération de l’état mental et des convulsions, ont été signalés dans certains cas. Le taux de mortalité élevé associé au H5N1 rend la détection et le traitement précoces essentiels.