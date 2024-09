Premier cas du virus du Nil occidental détecté chez un patient de la région de Niagara

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

SANTÉ PUBLIQUE DE LA RÉGION DE NIAGARA

********************************

Le Service de santé publique de la région de Niagara a signalé son premier cas humain confirmé en laboratoire d’infection par le virus du Nil occidental en 2024.

Bien que la plupart des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne tombent pas malades, 20 % d’entre elles présentent des symptômes grippaux et de la fatigue. Un pour cent des personnes infectées par le virus du Nil occidental présentent des symptômes graves et des effets graves sur la santé, comme des maux de tête violents et soudains, une raideur de la nuque, de la confusion, de la faiblesse et une sensibilité soudaine à la lumière. Les personnes âgées ou les personnes dont le système immunitaire est affaibli présentent un risque plus élevé de développer des symptômes graves.

Bien que les symptômes grippaux puissent être attribuables à de nombreuses causes, le virus du Nil occidental pourrait être une possibilité chez une personne présentant l’un des symptômes ci-dessus et ayant été récemment piquée par un moustique. Toute personne préoccupée par ses symptômes doit consulter un professionnel de la santé.

Pour prévenir les piqûres de moustiques et réduire le risque d’exposition au virus du Nil occidental, la Santé publique recommande ce qui suit :

Égouttez les eaux stagnantes autour de la maison où les moustiques peuvent se reproduire (par exemple, les bains d’oiseaux, les soucoupes de plantes, les pneus, les jouets, les seaux et les brouettes).

Réparer les portes et les moustiquaires endommagées

Évitez les zones infestées de moustiques, comme les étangs

Portez des chemises à manches longues, des chapeaux, des pantalons longs, des chaussettes et des chaussures qui couvrent les pieds – surtout à l’aube et le soir lorsque les moustiques sont actifs

Utilisez des insectifuges contenant du DEET ou de l’icaridine

Chaque été, la Santé publique mène un programme de traitement larvicide dans la région de Niagara pour contrôler les populations de moustiques et réduire la propagation du virus du Nil occidental. Le programme consiste à appliquer un larvicide dans les bassins collecteurs municipaux et privés et dans d’autres zones d’eau stagnante où les moustiques se reproduisent, notamment les fossés et les bassins de rétention des eaux pluviales. Ce larvicide est approuvé par Santé Canada et ne présente aucun risque pour la santé humaine.

Pour plus d’informations sur la maladie du virus du Nil occidental et sur la façon de réduire le risque d’infection, consultez le site trouvé sur notre site Web ou en appelant la Santé publique au 905-688-8248 ou au 1-888-505-6074, poste 7590.

********************************