Premier cas de virus humain du Nil occidental de l’année découvert dans le comté de Lake – Shaw Local

WAUKEGAN – Le département de la santé du comté de Lake et le centre de santé communautaire signalent le premier cas humain de virus du Nil occidental dans le comté de Lake pour 2022.

Un résident du comté de Lake dans la soixantaine est tombé malade début septembre.

“Prenez des précautions pour vous protéger des piqûres de moustiques et du virus du Nil occidental”, a déclaré Mark Pfister, directeur exécutif du ministère de la Santé. “Même si le temps se refroidit, les moustiques resteront actifs jusqu’au premier gel dur.”

À ce jour, 73 pools ou lots de moustiques sur 579 (12 %) ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental en 2022.

Suivez les « 4 D’s of Defense » pour vous protéger, vous et votre famille, des moustiques :

• Vidange : vidangez l’eau stagnante des objets autour de votre maison, de votre cour et de votre entreprise.

• Défendez : À l’extérieur, utilisez un insectifuge contenant du DEET, de la picaridine, de l’huile d’eucalyptus citronné, de la 2-undécanone ou de l’IR3535 et réappliquez selon les directives de l’étiquette.

• De l’aube au crépuscule : protégez-vous toute la journée et toute la nuit et portez un insectifuge à l’extérieur pendant ces heures de grande écoute des moustiques.

• Habillez-vous : portez des manches longues, des pantalons et des chaussures fermées lorsque vous êtes à l’extérieur pour couvrir votre peau.

La plupart des personnes infectées par le virus du Nil occidental ne présentent aucun symptôme de la maladie. Cependant, certains peuvent tomber malades généralement trois à 15 jours après la piqûre d’un moustique infecté.

Les symptômes courants comprennent la fièvre, les nausées, les maux de tête et les douleurs musculaires. Chez certaines personnes, une maladie grave, notamment une méningite ou une encéphalite, voire la mort, peut survenir. Les personnes de plus de 50 ans et les personnes dont le système immunitaire est affaibli sont plus à risque de contracter une maladie grave causée par le virus du Nil occidental.

Trouvez plus de conseils de prévention et d’informations sur le virus du Nil occidental à www.FightTheBiteNow.com. Les résidents peuvent également appeler la ligne d’assistance téléphonique du Département de la santé pour signaler les zones d’eau stagnante, signaler les emplacements des oiseaux morts et obtenir plus d’informations sur les signes et les symptômes du virus du Nil occidental.

Le numéro de la hotline West Nile est le 847-377-8300.