Premier cas de virus du Nil occidental dans le comté de DuPage signalé en 2023 à Woodridge – Shaw Local

Le département de la santé du comté de DuPage a confirmé son premier cas humain de virus du Nil occidental à Woodridge après qu’un résident d’une soixantaine d’années soit tombé malade en août, ont indiqué des responsables.

Le virus est transmis par des moustiques infectés et constitue la principale cause de maladies transmises par les moustiques dans la zone continentale des États-Unis. La maladie est plus fréquente pendant la saison estivale ; il n’existe actuellement aucun vaccin ni médicament disponible pour le traiter, selon un communiqué de presse du ministère de la Santé.

La plupart des personnes infectées par la maladie ne se sentiront pas malades. Environ 1 personne sur 5 développera de la fièvre et d’autres symptômes, notamment des maux de tête, des courbatures, des douleurs articulaires, des vomissements, de la diarrhée ou des éruptions cutanées.

Moins de 1 % des personnes développent une maladie neurologique grave, telle qu’une encéphalite ou une méningite, qui peut s’avérer mortelle.

Le ministère de la Santé a également indiqué que les lots de moustiques testés positifs pour le virus ont augmenté ces dernières semaines et a exhorté les résidents à rester en sécurité en suivant ces directives :

• Vidangez régulièrement les articles qui collectent de l’eau stagnante, y compris les gamelles d’eau pour animaux de compagnie et les bains d’oiseaux.

• Utilisez un insectifuge contenant du DEET lorsque vous êtes à l’extérieur, en réappliquant selon les instructions, du crépuscule à l’aube.

• Portez des pantalons longs, des manches longues et des chaussures fermées lorsque vous êtes à l’extérieur pour couvrir la peau.

Pour plus d’informations, visitez cdc.gov et dph.illinois.gov.

https://www.dailyherald.com/news/20230901/dupage-countys-first-west-nile-virus-case-of-2023-reported-in-woodridge