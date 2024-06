Premier cas de teigne rare et sexuellement transmissible signalé aux États-Unis

Une teigne sexuellement transmissible causée par un champignon rare a été signalée pour la première fois aux États-Unis.

Le rapport de cas, publié mercredi dans JAMA Dermatologie par des médecins de NYU Langone Health à New York, survient alors que les cliniciens du monde entier déclarent de plus en plus avoir des difficultés à traiter les infections fongiques.

« Nous réfléchissons beaucoup à la résistance aux antibactériens, mais c’est un moment très important pour nous de réfléchir à la résistance aux antifongiques », a déclaré Mahmoud Ghannoum, professeur de dermatologie à la faculté de médecine de l’université Case Western Reserve à Cleveland. Il n’a pas été impliqué dans le nouveau rapport.

Le nouveau cas concerne un homme de New York dans la trentaine qui a déclaré avoir eu des relations sexuelles avec plusieurs hommes lors d’un voyage en Angleterre, en Grèce et en Californie. Lorsqu’il est rentré chez lui, il a développé une éruption cutanée rouge et prurigineuse sur ses jambes, sur l’aine et les fesses.

Les tests ont révélé qu’il était atteint d’un champignon sexuellement transmissible, appelé Trichophyton mentagrophytes type VII. C’est la première fois que le champignon est identifié aux États-Unis. L’année dernière, les médecins en France ont signalé 13 cas de ce type. Douze de ces patients étaient des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes.

L’infection de l’Américain a réagi aux médicaments antifongiques standards, mais a finalement mis quatre mois et demi à guérir complètement.

Il a été mis sous fluconazole pendant quatre semaines sans amélioration, puis six semaines sous terbinafine et environ huit semaines supplémentaires sous itraconazole. Tous sont des antifongiques oraux.

Il n’avait aucune autre infection qui aurait pu aggraver le problème.

Le Dr Avrom Caplan, professeur adjoint de dermatologie à la NYU Grossman School of Medicine et auteur du nouveau rapport, a déclaré que l’affaire devrait sensibiliser mais ne pas alarmer le grand public.

« Il n’y a aucune preuve que cela soit répandu ou que ce soit quelque chose dont les gens devraient vraiment s’inquiéter », a-t-il déclaré. « Mais si les gens ont des éruptions cutanées qui démangent dans des zones comme l’aine et que la situation ne s’améliore pas, consultez un médecin. »

L’éruption cutanée peut ressembler à de l’eczéma

Bien que l’infection ait très probablement été transmise par contact sexuel, Caplan ne pouvait pas exclure la possibilité que l’homme ait contracté le champignon dans un sauna qu’il avait visité deux mois avant l’apparition de ses symptômes. L’homme a déclaré que ses partenaires sexuels ne présentaient aucun signe de teigne.

Caplan a déclaré que l’éruption cutanée peut ressembler davantage à une poussée d’eczéma qu’à des infections typiques de la teigne qui se forment en cercles. L’infection ne met pas la vie en danger, mais peut provoquer des cicatrices permanentes.

Il avait précédemment identifié le deux premiers cas d’une infection par la teigne différente en 2023. Ces infections, causées par Trichophyton indotineaene sont pas considérées comme des IST mais sont résistantes aux médicaments et très contagieuses.

Depuis lors, l’équipe de Caplan à NYU Langone Health a identifié un total de 11 cas de Trichophyton indotineae teigne chez les hommes et les femmes à New York.

Le nouveau rapport de cas est « remarquable », a déclaré Jeremy Gold, épidémiologiste médical aux Centers for Disease Control and Prevention. Il a souligné que les médecins devraient considérer les champignons, ainsi que les virus et les bactéries, comme une cause potentielle de maladies sexuellement transmissibles.

« Souvent, ce qui arrive, c’est que ces patients reçoivent plusieurs traitements antibactériens qui ne vont pas améliorer le champignon », a-t-il déclaré. « Les cliniciens doivent garder cela à l’esprit afin que les patients puissent bénéficier des soins appropriés. » Il n’a pas été impliqué dans le nouveau rapport de cas.

Caplan a également encouragé les gens à s’exprimer et à se faire soigner. Pour l’instant, Trichophyton mentagrophytes type VII est traitable.

« Si vous avez une éruption cutanée ou des lésions cutanées qui ne s’améliorent pas et que vous pensez qu’il pourrait s’agir de la teigne », a-t-il déclaré, « consultez votre médecin. »

Cet article a été initialement publié sur NBCNews.com