Premier cas de poliomyélite aux États-Unis en près d’une décennie signalé à New York

Par Cara Murez Reporter du HealthDay

VENDREDI 22 juillet 2022 (HealthDay News) – Les responsables de la santé de New York ont ​​déclaré jeudi que le premier cas américain de polio en près d’une décennie a été confirmé chez un jeune adulte non vacciné dans le comté de Rockland.

“Sur la base de ce que nous savons de ce cas, et de la poliomyélite en général, le [New York] Le ministère de la Santé recommande fortement aux personnes non vaccinées de se faire vacciner ou de recevoir un rappel avec le vaccin approuvé par la FDA Vaccin antipoliomyélitique VPI dès que possible », a déclaré la commissaire à la santé de l’État, le Dr Mary Bassett, dans un déclaration. “Le vaccin contre la poliomyélite est sûr et efficace, protégeant contre cette maladie potentiellement débilitante, et il fait partie de l’épine dorsale des vaccinations infantiles de routine requises recommandées par les responsables de la santé et les agences de santé publique à l’échelle nationale.”

Dans le cas du comté de Rockland, le patient a développé une paralysie, mais n’est plus contagieux. Il est probable que la personne ait contracté la maladie d’une personne qui avait reçu un type de vaccin antipoliomyélitique vivant administré uniquement dans d’autres pays (les États-Unis utilisent un type de vaccin inactivé qui ne peut pas causer la polio), a rapporté l’Associated Press. La personne n’avait pas voyagé récemment à l’extérieur du pays, ont déclaré des responsables de la santé.