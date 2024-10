Premier cas de la dernière variante de Mpox détecté au Royaume-Uni : autorité sanitaire

Taille du texte





Une infection par la dernière variante de mpox, clade 1b, a été détectée pour la première fois au Royaume-Uni, a annoncé mercredi l’Agence britannique de sécurité sanitaire (UKHSA).

L’agence a indiqué que le seul cas avait été détecté à Londres après le retour de la personne d’Afrique, ajoutant que le risque pour l’ensemble de la population « reste faible ».

L’UKHSA a déclaré que la personne était en vacances et était rentrée au Royaume-Uni sur un vol de nuit le 21 octobre.

Ils ont développé des symptômes pseudo-grippaux plus de 24 heures plus tard et, le 24 octobre, ont commencé à développer une éruption cutanée qui s’est aggravée les jours suivants.

La personne s’est rendue aux urgences de Londres le 27 octobre, où elle a été prélevée, testée et renvoyée chez elle en isolement en attendant les résultats.

Ils sont actuellement soignés dans une unité de maladies infectieuses.

Moins de 10 personnes qui auraient été en contact avec le patient ont été retrouvées, a indiqué l’UKHSA.

« Le risque pour la population britannique reste faible et nous travaillons rapidement pour retrouver les contacts étroits et réduire le risque de propagation potentielle », a déclaré Susan Hopkins, conseillère médicale en chef de l’agence.

La Mpox, une maladie virale liée à la variole qui provoque de la fièvre, des courbatures, un gonflement des ganglions lymphatiques et une éruption cutanée se transformant en cloques, comporte deux sous-types principaux : le clade 1 et le clade 2.

À partir de mai 2022, le clade 2 s’est répandu dans le monde entier, touchant principalement les hommes gays et bisexuels en Europe et aux États-Unis. En juillet 2022, l’OMS a déclaré une urgence de santé publique internationale, son plus haut niveau d’alarme face à la propagation du virus.

Les campagnes de vaccination et de sensibilisation menées dans de nombreux pays ont contribué à endiguer le nombre de cas dans le monde et l’OMS a levé l’urgence en mai 2023 après avoir signalé 140 décès sur environ 87 400 cas.

Mais en 2024, une nouvelle épidémie à deux volets éclate principalement en RDC.

Outre le clade 1, qui touche principalement les enfants, une nouvelle souche a émergé en RDC, appelée clade 1b. Des cas de Clade 1b ont également été enregistrés au Burundi, au Kenya, au Rwanda et en Ouganda, pays voisins – aucun d’entre eux n’ayant détecté de mpox auparavant.

Des cas isolés ont également été détectés en Allemagne, en Suède et en Thaïlande.

L’OMS a déclaré une nouvelle urgence internationale en août.

pdh/yad