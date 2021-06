Premier cas de H10N3 humain possible signalé en Chine

Un homme de l’est de la Chine pourrait être le premier cas confirmé d’infection humaine par la souche H10N3 de la grippe aviaire, a déclaré mardi la Commission nationale chinoise de la santé (NHC).

L’homme de 41 ans de la province du Jiangsu, située au nord-ouest de Shanghai, a été hospitalisé le 28 avril après avoir développé de la fièvre et d’autres symptômes.

Il a été diagnostiqué avec l’infection le 28 mai, selon Reuters, mais est maintenant stable et prêt à sortir de l’hôpital.

La commission de la santé a déclaré que l’infection était le résultat d’une transmission interspécifique accidentelle. Le risque de transmission généralisée est faible, ont déclaré des responsables chinois, et aucun autre cas humain de H10N3 n’a été signalé ailleurs dans le monde.

Les virus de la grippe aviaire de type A infectent les voies respiratoires et gastro-intestinales des oiseaux et ont été trouvés dans plus de 100 espèces différentes d’oiseaux sauvages dans le monde, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis.

Bien que ces virus n’infectent normalement pas les humains, les oiseaux peuvent excréter des virus dans leur salive, leurs muqueuses et leurs excréments, selon le CDC. Des infections humaines peuvent survenir si suffisamment de virus pénètre dans les yeux, le nez ou la bouche d’une personne.

Le CDC affirme que deux souches de virus de la grippe aviaire sont principalement responsables de l’infection et de la mortalité humaines: H7N9 et H5N1. Les symptômes des infections par le virus de la grippe aviaire A peuvent aller de légers à graves et comprennent la conjonctivite et les maladies de type grippal telles que fièvre, toux, maux de gorge et douleurs musculaires.

Les symptômes peuvent également être accompagnés de nausées, de douleurs abdominales, de diarrhée, de vomissements et de maladies respiratoires graves, selon le CDC.

Bien qu’il soit possible pour certains de ces virus de passer des oiseaux aux humains, ils n’ont jusqu’à présent pas la capacité de se transmettre entre humains, a déclaré Jürgen Richt, professeur à la Kansas State University et directeur du Center on Emerging and Zoonotic Infectious Diseases. avec les National Institutes of Health.

Alpha, bêta, delta:L’OMS renomme les variantes du COVID-19 avec des lettres grecques pour éviter la confusion et la stigmatisation

Origines COVID:Biden dit aux agences de renseignement d’intensifier l’enquête sur les origines du COVID-19, y compris la théorie de la fuite du laboratoire de Wuhan

«C’est notre plus grande peur», a déclaré Richt, qui dirige également le Centre d’excellence pour les maladies animales émergentes et zoonotiques pour le Département de la sécurité intérieure. «S’ils devaient transmettre d’homme à homme, alors nous serions dans une situation pire que le COVID-19 en termes de taux de létalité.»

En effet, les souches de grippe aviaire peuvent être particulièrement mortelles parmi les populations humaines. Selon l’Organisation mondiale de la santé, le taux de létalité du H7N9 est d’environ 30%; H5N1 est de 60%.

Il est peu probable que la souche H10N3 puisse se transmettre entre humains, a déclaré Richt, mais les scientifiques ne peuvent pas le savoir avec certitude tant qu’ils n’ont pas appris son code génétique et mené une surveillance épidémiologique pour déterminer si d’autres contacts ont été infectés.

«La raison en est que les virus de la grippe aviaire se propagent parmi les espèces aviaires en utilisant des récepteurs différents de ceux des virus de la grippe de mammifères», a-t-il déclaré. «Pour que ces virus se transmettent (parmi les humains), le virus doit s’adapter. Il y a plusieurs étapes d’adaptation et, jusqu’à présent, cela ne s’est pas produit avec les virus de la grippe aviaire. »

Contributeur: Associated Press. Suivez Adrianna Rodriguez sur Twitter: @AdriannaUSAT.

La couverture santé et sécurité des patients à USA TODAY est rendue possible en partie grâce à une subvention de la Fondation Masimo pour l’éthique, l’innovation et la concurrence dans le secteur de la santé. La Fondation Masimo ne fournit aucune contribution éditoriale.