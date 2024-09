Premier cas de grippe aviaire sans contact connu avec un animal observé aux États-Unis

Les autorités américaines ont signalé le premier cas d’une souche H5 de grippe aviaire sans exposition professionnelle connue à des animaux malades ou infectés dans le pays.

La variante précise du virus fait l’objet d’une enquête mais n’a pas encore été confirmée. Il n’est donc pas certain qu’il s’agisse de la même souche H5N1 qui a provoqué une épidémie majeure chez les volailles et les vaches laitières cette année.

En 2024, 14 cas humains de grippe H5 ont été recensés aux États-Unis, principalement à la suite d’une exposition à des animaux ou de la consommation de viande mal cuite. Le dernier cas concernait une personne souffrant de problèmes médicaux sous-jacents qui a été hospitalisée en raison de l’infection mais s’est rétablie après un traitement avec des médicaments antiviraux, selon le ministère de la Santé et des Services aux personnes âgées du Missouri (DHSS).

L’absence d’exposition connue des animaux est inquiétante, car on craint qu’une souche de grippe aviaire puisse émerger, plus facilement transmissible entre humains, et devienne ainsi une menace potentielle de pandémie.

La grippe aviaire H5N1 est également un agent pathogène particulièrement préoccupant, car le taux de mortalité dans les centaines de cas où des humains ont été infectés par contact avec des animaux au cours des 20 dernières années est d’environ 50 %, selon l’OMS. Pourtant, aucun décès n’a été signalé parmi les cas humains aux États-Unis cette année et la plupart ont été relativement bénins.

Aucune transmission en cours parmi les contacts proches ou autres n’a été identifiée, selon les Centres pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC), qui ont déclaré que leur évaluation actuelle « est que le risque pour le grand public du H5N1 reste faible ». [as] « Il n’y a eu aucun signe d’activité grippale inhabituelle chez les personnes, y compris dans le Missouri. »

Le cas du Missouri a été détecté grâce à la surveillance de routine de la grippe saisonnière, a déclaré le CDC, et c’est également la première fois qu’une souche H5 est détectée par le système de surveillance national. L’État n’a signalé aucun cas de grippe aviaire chez les bovins, mais a constaté des signes de la maladie chez les populations de volailles et d’oiseaux sauvages.

Le virus H5N1 a coûté la vie à environ 280 millions d’oiseaux depuis octobre 2021, provoquant le plus grand déclin des populations d’oiseaux sauvages depuis des décennies ainsi que des milliers de décès parmi les mammifères comme les phoques et les lions de mer qui vivent à proximité des oiseaux de mer.

Au cours des dernières années, une souche hautement pathogène du virus H5N1 est apparue, capable de se transmettre d’une espèce animale à une autre, augmentant ainsi le niveau de menace. L’OMS a déclaré que la prochaine pandémie serait probablement causée par un virus de la grippe.

En juin, un homme au Mexique décédé il s’agit de ce que l’OMS a qualifié de première infection humaine confirmée en laboratoire par la souche H5N2 de la grippe aviaire, une fois de plus sans aucun antécédent d’exposition à la volaille ou à d’autres animaux.