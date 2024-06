Premier cas de grippe aviaire humaine H5N1 chez une fillette de 2 ans détecté en Australie

Le premier cas humain de grippe aviaire H5N1 en Australie a été confirmé chez une fillette de 2,5 ans, qui s’est maintenant rétablie après avoir été soignée en soins intensifs. On pense que la jeune fille a contracté le virus en Inde, mais il s’agit du premier cas humain détecté sur le sol australien.

Dans un déclaration Publié le 7 juin, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a signalé avoir été informée d’un cas confirmé en laboratoire de H5N1 humain en Australie le 22 mai. La patiente, une fillette de 2,5 ans, voyageait avec sa famille à Calcutta. , Inde, entre le 12 et le 29 février. De retour en Australie, la jeune fille a été transportée dans un hôpital de Victoria le 2 mars. Alors que ses symptômes s’aggravaient, elle a été transférée dans une unité de soins intensifs à Melbourne, où elle a été soignée pendant un semaine.

Le patient est sorti de l’hôpital après avoir reçu un traitement d’une durée totale de deux semaines et demie et il se porte désormais bien.

La jeune fille a commencé à présenter des symptômes de fièvre, de toux et de vomissements alors qu’elle était encore en Inde, et un médecin lui a prescrit du paracétamol (acétaminophène). La famille n’a pas informé les autorités australiennes de l’immigration de sa maladie à leur retour dans le pays.

À notre connaissance, la jeune fille n’a eu aucun contact avec des personnes ou des animaux malades pendant son séjour en Inde, et aucun de ses contacts connus n’a développé de symptômes depuis, il semble donc s’agir d’un cas isolé. Après avoir été informé de l’infection, le ministère indien de la Santé et du Bien-être familial a ouvert une enquête, même si le temps écoulé depuis que la jeune fille a été exposée signifie qu’il peut être difficile d’en cerner la source.

« Les virus H5N1 ne se transmettent pas efficacement entre les humains et je soupçonne qu’il y a une exposition occulte à un animal qui a conduit à l’infection », a déclaré l’expert en maladies infectieuses Amesh Adalja. Reuters.

La souche spécifique du virus dans le cas de la jeune fille a provoqué certaines infections humaines dans le passé et est connue pour circuler en Asie du Sud-Est.

Le H5N1 est le sous-type hautement pathogène de la grippe aviaire qui sévit actuellement dans les fermes laitières aux États-Unis, le bétail, les chats de ferme et une poignée de travailleurs humains contractant l’infection. L’Inde a déjà signalé quelques détections de ce virus chez des oiseaux domestiques en 2024. De nombreux autres mammifères, terrestres et océaniques, ont été touchés par la propagation de ce virus à travers le monde, où il a atteint même les coins les plus reculés. de la planète.

L’OMS maintient que ce risque actuel pour la population générale est faible. Les infections humaines par la grippe aviaire intéressent toujours les autorités sanitaires, car il est essentiel qu’elles surveillent de près ce virus au cas où il montrerait des signes de mutations qui pourraient rendre plus probable la transmission interhumaine.

Au cas où cela se produirait, le développement d’un vaccin est déjà en cours, avec la Finlande. aurait déjà sur le point d’offrir des doses aux personnes les plus à risque. En attendant, strict surveillance se poursuivra à travers le monde.