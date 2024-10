Premier cas de grippe A confirmé dans la région KFL&A pour la saison 2024-2025

Santé publique KFL&A. Image de fichier Kingstoniste.



Le premier cas de grippe A pour la saison 2024 des virus respiratoires a été confirmé dans la région de Kingston, Frontenac, Lennox et Addington (KFL&A).

KFL&A Public Health a reçu la confirmation en laboratoire du premier cas de la saison 2024-2025 et rappelle aux résidents de la communauté de se faire vacciner cet automne pour aider à empêcher la grippe A de se propager dans toute la région.

Selon un communiqué de Santé publique daté du jeudi 17 octobre 2024, le risque de transmission de la grippe suit le profil d’activité de la maladie dans la communauté, qui est actuellement faible. L’activité grippale augmente généralement au cours des mois d’automne et culmine vers la période des vacances d’hiver.

La Santé publique a indiqué que l’hémisphère sud, en particulier l’Australie, a connu une saison grippale modérément élevée, avec plus de cas cette année que l’année dernière. Les taux étaient les plus élevés chez les enfants de 5 à 9 ans, suivis par ceux de 0 à 4 ans. Cela signifie que l’hémisphère nord pourrait potentiellement connaître des taux de cas similaires cette saison respiratoire, selon le communiqué.

« J’ai fortement recommandé à tous les résidents de la région KFL&A, quel que soit leur âge ou leur état de santé, de se faire vacciner en priorité contre la grippe cet automne. La grippe peut entraîner des conséquences graves et présenter de graves risques pour la santé de quiconque, en particulier des personnes souffrant de problèmes de santé sous-jacents, des personnes de plus de 65 ans et des jeunes enfants », a déclaré le Dr Piotr Oglaza, médecin-hygiéniste de KFL&A Public Health.

Selon le communiqué, le vaccin contre la grippe est actuellement disponible pour les personnes les plus à risque dans les pharmacies participantes, dans les soins primaires et dans les cliniques de santé publique pour les personnes de moins de 5 ans n’ayant pas accès aux soins primaires. Le grand public sera admissible au vaccin contre la grippe le 28 octobre, a indiqué Santé publique.

Parallèlement à la vaccination, les individus doivent pratiquer l’hygiène des mains, tousser et éternuer dans leur coude, et désinfecter régulièrement les surfaces fréquemment touchées pour aider à prévenir la transmission, a conseillé l’agence de santé.

Les personnes symptomatiques doivent rester à la maison lorsqu’elles ne se sentent pas bien. La Santé publique a noté que les symptômes de la grippe comprennent :

fièvre (supérieure à 38,0C/100,4F)

toux ou frissons

maux de tête ou douleurs musculaires

perte d’appétit

nausées ou vomissements (surtout chez les jeunes enfants)

mal de gorge

nez qui coule

Selon le communiqué, les personnes atteintes de la grippe peuvent rester contagieuses plusieurs jours après l’apparition des symptômes.

«Lorsque vous vous rétablissez d’une maladie respiratoire, envisagez de porter un masque en présence d’autres personnes et évitez de rendre visite à toute personne immunodéprimée ou vivant dans un environnement à haut risque (par exemple, un foyer de soins de longue durée) pendant 10 jours après l’apparition des symptômes», a déclaré la Santé publique.

Cet automne, la région KFL&A aura plusieurs options pour se faire vacciner contre la grippe, a partagé Santé publique. Les vaccins contre la grippe seront disponibles via :

Fournisseurs de soins de santé (pour les patients âgés de six mois et plus).

Pharmacies locales (pour les patients âgés de deux ans et plus).

Cliniques de santé publique KFL&A (pour les résidents avec enfants de moins de deux ans et ceux de plus de 65 ans).

Pour plus d’informations sur la prévention des maladies respiratoires, veuillez visiter kflaph.ca/Infections respiratoires.