La variante, connue sous le nom de B.1.1.28.1 ou P.1, partage de nombreuses mutations avec une première identifiée en Afrique du Sud. Les vaccins Moderna et Pfizer protègent toujours de la variante qui circule en Afrique du Sud, ont déclaré les entreprises, mais ils sont légèrement moins efficaces. On s’attend à ce qu’ils aient des performances similaires contre la variante identifiée au Brésil.

La variante identifiée en Grande-Bretagne est plus transmissible, mais tout aussi sensible aux vaccins que la forme originale du virus. Mais les variantes au Brésil et en Afrique du Sud ont des mutations supplémentaires qui peuvent aider à échapper aux vaccins. « Le degré de préoccupation que j’ai entre la variante britannique et la variante sud-africaine / brésilienne est très, très différente », a déclaré le Dr Fauci.

La variante identifiée en Grande-Bretagne a été confirmée dans 22 États, et la variante trouvée en Afrique du Sud n’a pas encore été confirmée aux États-Unis.

On pense également que la variante P.1 est plus contagieuse, mais on ne sait pas si elle provoque une maladie plus grave. Le ministère de la Santé du Minnesota l’a identifié grâce à son programme de surveillance des variantes, qui collecte chaque semaine 50 échantillons aléatoires dans des laboratoires de l’État. Le Minnesota a l’un des plus faibles effectifs quotidiens par rapport à sa population dans le pays, à la suite d’une poussée à l’automne.

La personne avec le cas confirmé est un résident de Minneapolis-St. Région métropolitaine de Paul, a indiqué le département. Le patient est tombé malade au cours de la première semaine de janvier et le spécimen a été prélevé le 9 janvier, a-t-il déclaré.

Les enquêteurs du département de la santé avaient parlé avec la personne après que le test était positif pour Covid-19, et la personne avait voyagé au Brésil avant de tomber malade. On a dit à la personne d’isoler et de mettre les membres du ménage en quarantaine. Les autorités sanitaires mènent des entretiens supplémentaires avec la personne pour en savoir plus sur la maladie, les voyages et les contacts étroits.