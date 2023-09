Premier camp des Ducks de Leo Carlsson : il apprend et laisse une empreinte

ANAHEIM, Californie – Il ne restait qu’une petite cicatrice près de son œil droit et Leo Carlsson n’était pas plus mal à l’aise trois jours plus tard après avoir été frappé avec un bâton haut lors de sa première tentative pour montrer aux Ducks qu’il méritait de faire partie de leur alignement. soirée d’ouverture.

TJ Tynan, un centre de longue date de la AHL dans le système des Kings, s’est excusé alors qu’il patinait pour vérifier si le joueur de 18 ans était du mauvais côté de ce bâton capricieux. Carlsson a passé les dernières minutes d’une victoire en pré-saison dans le vestiaire, se sentant un peu groggy.

Était-ce son moment de bienvenue dans la LNH ? Le moment où un jeune joueur de hockey réalise qu’il se bat pour sa place dans la meilleure ligue du monde.

Eh bien, peut-être pas ça.

« Personne n’essaie vraiment de mettre le bâton en face », a déclaré Carlsson. « C’était juste un accident. »

C’est ainsi qu’il voit se dérouler son « accueil ».

« Je pense que cela devrait être le cas lorsque je me fais écraser ou que je me fais pendre ou quelque chose du genre », a-t-il déclaré en souriant. « Cela pourrait venir aujourd’hui. Nous ne le savons pas. Nous verrons. »

Cela pourrait survenir lors de ses débuts officiels dans la LNH ou parmi ses premiers matchs de saison régulière, mais il y a encore du travail à faire au cours des matchs hors-concours restants pour convaincre les dirigeants d’Anaheim que le garder dans la ligue pour la saison 2023-2024 est la meilleure voie pour son croissance et développement vers le potentiel que le directeur général du centre de franchise Pat Verbeek a visualisé.

Peut-être que cet accueil ressemble plus à un mercredi tranquille au Honda Center où Carlsson trouve des joueurs adverses déterminés à ne pas lui laisser le temps et l’espace pour trouver ses coéquipiers avec ses passes précises ou décocher un tir du poignet encore en construction mais qui a le potentiel de faire des dégâts en tant que buteur. en plus d’être un installateur. Jusqu’à ce que les Sharks le jouent serré, Carlsson avait eu un impact à chacun de ses matchs lors de la mise en jeu des recrues et lors du match d’ouverture de la pré-saison dimanche contre les Kings.

Deux exhibitions sans point contre des équipes qui n’ont pas glacé leurs meilleurs vétérans pourraient susciter des inquiétudes. Mais il y a des moments comme un changement contre les Kings où il a remporté deux batailles avec la rondelle et a décoché un tir au deuxième poteau. Ou lorsqu’il charge dans la zone offensive avec la rondelle toujours attachée à son bâton et qu’il fait une passe sur la lame d’un coéquipier pour avoir une chance de marquer. Le sentiment qu’un jour – le plus tôt possible, les Ducks pourront espérer – ceux-ci se transformeront en points qu’il a générés.

« Depuis le banc, il est présent sur la glace », a déclaré Greg Cronin, l’entraîneur de première année des Ducks. « Quand il récupère la rondelle, on peut voir son talent parce qu’il pense déjà avoir quelques jeux d’avance. Il en est très confiant.

Comme beaucoup de ses coéquipiers, Robert Hagg commence tout juste à connaître Carlsson. Même s’ils viennent de villes natales à cinq heures d’intervalle en Suède, Hagg et Carlsson sont séparés par une décennie et le vétéran l’a surtout connu en le regardant participer aux championnats du monde en mai dernier.

Il ne lui a pas fallu longtemps pour constater à quel point Carlsson est décisif lorsqu’il récupère la rondelle. Il n’y a pas de va-et-vient constant avec les options d’arpentage. Il les a déjà traités et est prêt à s’activer lorsque la rondelle arrive.

« Vous pouvez dire qu’il joue au hockey professionnel depuis un an et demi, je pense que c’est le cas », a déclaré Hagg. « Il a toujours une longueur d’avance. Avant de l’obtenir, il sait quoi en faire. Il sait où sont ses coéquipiers, où sont les adversaires. Pour un jeune de 18 ans, c’est vraiment impressionnant à voir. Nous sommes heureux de l’avoir dans cette organisation et pas dans une autre.

Cette liste de pré-saison est naturellement destinée aux vétérans pour se débarrasser de la rouille et entrer dans l’état d’esprit qui les guide tout au long des mois de travail. Il appartient aux récents choix de repêchage et aux prospects organisationnels de laisser leur meilleure impression et de rester à Anaheim aussi longtemps que possible jusqu’à ce qu’ils obtiennent leur prochaine mission.

Mais cela représente également l’un des nombreux petits pas que Carlsson doit franchir vers un avenir dans la LNH auquel tout le monde autour de lui s’attend. Et lorsque vous serez le joueur sélectionné après Connor Bédard – et celui choisi à la place du choix n ° 3 Adam Fantilli – ces étapes seront sous de nombreux yeux vigilants.

« Je pense que je sais que je suis assez bon pour être ici », a déclaré Carlsson. « Je dois juste le prouver à tout le monde. Prenez une place ici. Bien sûr, c’est le but. Je ne serais pas là si je n’essayais pas d’avoir une place.

« Bien sûr, il y a de nouvelles étapes chaque jour. Le tournoi des recrues est une chose. (La pré-saison) ressemblait davantage à de véritables matchs de hockey organisés.

Radko Gudas fait partie des curieux. L’intérêt du joueur de 34 ans va au-delà du simple fait d’être un partisan ou un observateur occasionnel ayant disputé près de 700 matchs dans la LNH et s’installant maintenant dans sa première saison avec les Ducks. Pourtant, il est comme nous tous, impatient de voir ce qui est possible et pourquoi il serait toujours parmi les premiers noms du tableau cette nuit de juin à Nashville.

« Les jeunes qui arrivent et voient le bruit autour d’eux, c’est toujours amusant à voir », a déclaré Gudas. « La curiosité de votre manière de vouloir savoir quel type de joueur il est et de quoi parle le battage médiatique. Je suis ravi que nous ayons un joueur comme celui-là, un espoir aussi précieux et aussi précieux. Je pense que tout le monde ici souhaite qu’il réussisse. Cela ne sera formidable pour nous que s’il peut être à la hauteur de ses attentes.

Gudas a également eu des visionnages limités. Mais le vétéran de 11 ans voit un adolescent mûrir au-delà de son âge et aussi quelqu’un qui mérite d’être entouré et protégé. Il estime qu’il y a suffisamment de personnes expérimentées dans le vestiaire des Ducks – qu’elles aient une résidence pour quelques jours ou plusieurs années – pour mettre Carlsson dans leur cocon et lui montrer tout ce qu’il faut pour rester dans la LNH et s’épanouir. Il s’agit, comme le dit le défenseur, « d’essayer de l’aider de la meilleure façon possible à développer le joueur qu’il peut être à son plein potentiel ».

« Il semble être un très bon humain », a déclaré Gudas. « Un gars qui travaille dur et qui a une grande confiance en soi, mais il n’est pas non plus trop arrogant. Il n’a pas d’attitude. Il est sympa. Humble. Il semble connaître sa place. Il veut le faire de la bonne manière et durement, ce qui, je pense, est incroyable de voir chez un joueur de son âge. Je suis assez ravi de l’avoir.

Il n’a fallu qu’un seul entraînement à Carlsson pour laisser une impression sur Alex Killorn, un autre qui est arrivé à Anaheim après 11 années pleines de victoires et deux championnats de la Coupe Stanley au sein d’une formation de stars avec Tampa Bay.

«Je viens d’avoir 34 ans et je patine avec lui et il a 18 ans», a déclaré Killorn. «Je dois en quelque sorte me vérifier juste pour réaliser à quel point (il est) jeune et me mettre parfois à sa place. Vraiment impressionné par lui et par la façon dont il a joué. Être un centre à 18 ans, jouer dans la LNH est très difficile et je pense qu’il est plus que capable de le faire.

Au cours des deux premières semaines du camp d’entraînement, Cronin a mis Carlsson avec Killorn et Troy Terry à l’entraînement. Le chemin de Carlsson pour devenir les Ducks a déjà été plus clair avec le centre de troisième ligne Isac Lundestrom qui s’est déchiré le tendon d’Achille au cours de l’été et s’attend à rater au minimum la première moitié de la saison. Et comme Trevor Zegras n’est pas dans le camp en raison de la lenteur des négociations contractuelles, le centre de 6 pieds 3 pouces est déjà placé dans des rôles principaux.

Les joueurs prennent note des personnes qui les entourent lorsqu’ils touchent la glace. Même à 18 ans.

« Je pense qu’ils croient tellement en moi qu’ils savent que je peux jouer avec ces gars-là », a déclaré Carlsson. « J’ai les compétences et je sais que j’ai aussi la vitesse pour être sur leur ligne. Je pense que c’est un mélange parfait de joueurs.

Ah, la vitesse. Il sait que c’est ce qui lui a le plus frappé, qu’il n’a pas l’équipement nécessaire pour se séparer des défenseurs. Quiconque a regardé son premier match de recrue et l’a vu entrer dans la zone offensive et tenter un but enveloppant lors de son premier quart de travail peut voir qu’il en a assez. Mais cela ne le dérange pas de réserver cet élément de surprise à ceux qui ont seulement entendu parler de lui.

« Il va bien là-bas », a déclaré Hagg. « Il est grand, grand, rapide. Et il a aussi des mains. Habituellement, vous pouvez être un grand gars mais vous n’avez pas la finesse, mais il l’a vraiment, vraiment. C’est pourquoi il est devenu n°2 au classement général.

Au fur et à mesure que ce camp progresse, Cronin a travaillé avec Carlsson pour améliorer sa défense afin d’être aux normes de la LNH. Les conversations ont dû réfléchir plus vite et réagir plus rapidement dans ce mode, maintenant qu’il ne joue plus sur de plus grands draps en Suède. L’entraîneur sait ce que son espoir vanté peut faire avec la rondelle. Les discussions visent à le rendre tout aussi efficace sans cela.

Ancien assistant des Islanders de New York avant son parcours de cinq ans à la tête des Eagles du Colorado dans la AHL, Cronin pense à Mat Barzal alors qu’il faisait son entrée à Long Island.

« Il sentait qu’il avait sa place en tant que jeune de 18 ans », a déclaré Cronin au début du camp. « Il avait en fait un an de moins que Leo. Un joueur totalement différent. Mais il s’est amélioré avec les meilleurs joueurs.

Mais en ce qui concerne le travail défensif, Cronin pense également que Carlsson est en avance sur Barzal à ce stade. Les Ducks imaginent Carlsson comme une force à double sens, du genre qui pourrait avoir un impact comme Anze Kopitar l’a eu avec les Kings de Crosstown pendant de nombreuses années.

« Je pense que Leo a cela dans son ADN », a déclaré Cronin. « Il veut défendre. Je ne frappe pas Mat, mais il nous a fallu du temps pour lui faire apprécier le jeu en défense. En ce qui concerne la projection de Leo dans un alignement lors d’un match de la LNH, je pense que le jeune veut jouer en défense. Il l’apprécie. C’est un avantage pour nous de le coacher.

Pour Carlsson, c’est vraiment l’étape du processus, l’entrée dans un monde où il devra peut-être marcher et apprendre pendant un certain temps avant de se déchaîner. Ce moment officiel de bienvenue dans la LNH où le jeu peut momentanément humilier n’importe quelle recrue est encore à venir. Mais ce moment où il a laissé une cicatrice sur un défenseur, annonçant à la ligue qu’il était quelqu’un avec qui il fallait compter. Aussi, encore à venir.

(Photo : Paul Bersebach / MediaNews Group / Registre du comté d’Orange via Getty Images)