Premier buzz pour le film de science-fiction de Gareth Edwards

Il est probable que, quand tu as vu le première bande-annonce de Le créateurtu es immédiatement savait tu regarderais le film. Le dernier depuis Voleur un et Godzilla réalisateur Gareth Edwards on dirait tout ce qu’on aime sur les films de science-fiction. C’est original, c’est beau, il y a des robots, des armes, des vaisseaux sympas, etc. Cela semblait avoir le potentiel d’être quelque chose de spécial.

Mais tout peut être fait pour avoir l’air cool à deuxclip d’une minute, droite? Est Le créateur en fait, ça sert à rien ? Eh bien, les premières réactions sur les réseaux sociaux sont connues et la réponse semble être un « oui » retentissant. Ils vont de l’éloge du film comme d’un chef-d’œuvre à des réactions encore plus mesurées le louant. Voici une collection de réactions.

Il y a beaucoup d’opinions différentes là-bas…mais pour l’essentiel, tout cela est très encourageant. Gareth Edwards a fait la chose la plus rare de nos jours : ma réalisé un film de science-fiction original avec de vraies stars et un grand budget qui est publié dans les théâtres. Même si le film ce n’était pas génial, c’est un exploit en soi.

Le créateur met en vedette John David Washington, Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, Madeleine Yuna Voyles et Allison Janney. Nous en aurons plus bientôt, y compris une interview avec Edwards, c’est co-scénariste et réalisateur. Il ouvre le 29 septembre.

