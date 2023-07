Premier Brexit, maintenant Orxit ? Les politiciens des îles Orcades en Écosse votent pour explorer plus d’autonomie

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni Inscrivez-vous à notre e-mail Brexit pour les dernières informations

Les responsables des îles Orcades, un coin d’Écosse aux racines vikings et à l’esprit indépendant, ont saisi un moment sous les projecteurs mondiaux mardi et ont voté pour explorer les moyens de rechercher plus d’autonomie – voire d’indépendance – vis-à-vis des gouvernements britanniques négligents.

Des journalistes de toute la Grande-Bretagne et du monde entier se sont connectés à distance lorsque le Conseil des îles Orcades a voté pour étudier des «modèles alternatifs de gouvernance» pour l’archipel, qui compte 22 000 habitants.

La proposition du chef du conseil, James Stockan, a fait la une des journaux internationaux avec sa mention de la possibilité de restaurer les « connexions nordiques » des Orcades. Les Orcades ont été sous contrôle norvégien et danois pendant des siècles jusqu’en 1472, date à laquelle les îles ont été prises par la couronne écossaise dans le cadre de la dot de mariage de Marguerite de Danemark au roi Jacques III d’Écosse.

Stockan a déclaré que sa proposition « ne consiste pas à ce que nous rejoignions la Norvège », mais à contrer la « discrimination que nous avons subie contre cette communauté » de la part des gouvernements écossais et britannique.

« Je dis, ‘Ça suffit' », a-t-il dit. « Je dis qu’il est temps que le gouvernement nous prenne au sérieux et qu’il soit temps pour nous d’examiner toutes les options qui s’offrent à nous. »

Un rapport accompagnant la motion de Stockan a suggéré que les Orcades devraient étudier des options, y compris un statut comme les îles Féroé, une dépendance autonome du Danemark située entre l’Écosse et l’Islande. Une autre option consiste à imiter les dépendances de la Couronne britannique telles que les îles anglo-normandes de Jersey et de Guernesey.

Longtemps une région appauvrie dépendante de l’imprévisible industrie de la pêche, les Orcades ont prospéré après la découverte de grandes réserves de pétrole au large dans les années 1960. Les îles, à environ 16 kilomètres au nord de l’Écosse continentale, ont également une industrie éolienne en plein essor et un secteur touristique en pleine croissance.

Mais Stockan a déclaré que les Orcades reçoivent moins de soutien du gouvernement écossais que les autres communautés insulaires des Shetland ou des Hébrides, et ont désespérément besoin de nouveaux ferries pour maintenir leurs nombreuses îles connectées.

Un autre conseiller, Duncan Tullock, a déclaré que les Orcades « vivaient de miettes ».

« Je n’ai jamais été aussi déçu de ma vie avec les gouvernements écossais et britannique », a-t-il déclaré. « Nous avons eu promesse sur promesse sur promesse, chacune d’entre elles étant vide. »

Tout changement constitutionnel majeur est un long plan, nécessitant probablement un référendum et une législation par les gouvernements écossais et britannique. Les gouvernements d’Édimbourg et de Londres sont eux-mêmes en désaccord sur l’ambition de l’administration écossaise de faire de l’Écosse un pays indépendant en dehors du Royaume-Uni.

Le gouvernement britannique a déclaré qu’il n’y avait « aucun mécanisme » pour modifier le statut des Orcades. Le gouvernement norvégien a déclaré que le débat était « une question intérieure et constitutionnelle britannique » sur laquelle il n’avait aucune opinion.

Le conseiller David Dawson a critiqué certaines des idées lancées pour les Orcades comme des «rêves éveillés» – en particulier le «fantasme assez franchement bizarre de devenir une dépendance autonome de la Norvège».

Il a déclaré que le départ brutal du Royaume-Uni de l’Union européenne servait d’avertissement sur les risques de faire cavalier seul.

« Permettez-moi de vous mettre en garde avec un mot », a-t-il dit. « Brexit. »