Un traitement pionnier des «bébés éprouvettes» vise à éliminer les maladies héréditaires chez les nouveau-nés

Un bébé est né avec l’ADN de trois personnes pour la première fois au Royaume-Uni, suite à l’utilisation d’une forme pionnière de fécondation in vitro (FIV) – parfois appelée technique de «bébés éprouvettes». La nouvelle a été confirmée par le régulateur britannique de la fertilité, a rapporté mardi le journal The Guardian.

La publication, qui dit avoir obtenu l’information par le biais d’une demande d’accès à l’information, n’a pas pu publier de données plus précises telles que la date de naissance de l’enfant et son état de santé actuel, pour des raisons de confidentialité médicale.

La procédure, connue sous le nom de traitement par don mitochondrial (MDT), combine des tissus provenant des ovules d’une donneuse pour créer des embryons de FIV exempts de maladies héréditaires susceptibles d’être transmises à un enfant au cours d’une grossesse conventionnelle.

Ces embryons sont combinés avec du sperme et des ovules des parents biologiques, le bébé résultant contenant les signatures ADN de trois personnes – ses parents et la donneuse. Les parents biologiques contribuent à plus de 99,8% de l’ADN du bébé, qui contrôle des caractéristiques clés telles que la personnalité, ainsi que la couleur des yeux et des cheveux. Environ 37 gènes peuvent être directement attribués au donneur.

En savoir plus « Fascisme naturel » : un prêtre russe dit que les bébés éprouvettes sont comme des expériences allemandes nazies

« La MDT offre aux familles atteintes d’une maladie mitochondriale héréditaire grave la possibilité d’avoir un enfant en bonne santé », Peter Thompson du régulateur britannique de la fertilité Human Fertilization and Embryology Authority (HFEA) a déclaré au Guardian. « Ce sont encore les premiers jours pour MDT et la HFEA continue d’examiner les développements cliniques et scientifiques. »

HFEA a ajouté dans le rapport du Guardian que « moins de cinq » les bébés sont jusqu’à présent nés en utilisant la procédure. La première naissance MDT connue a eu lieu aux États-Unis en 2016.

En 2015, le Royaume-Uni est devenu le premier pays à approuver l’utilisation de la PCT à la suite d’un vote à la Chambre des communes. Cela s’est produit au milieu d’un débat éthique féroce mené par certains politiciens et groupes religieux quant à l’éthique des procédures médicales de feu vert qui produisent ce que l’on appelle « designers debutants. » La procédure a également donné lieu à des réclamations de bébés nés avec « trois parents ». Les premiers cas de MDT ont été autorisés au Royaume-Uni en 2018.

Le Premier ministre de l’époque, David Cameron, a fait part de ses inquiétudes après le vote pour approuver le traitement, affirmant que « Nous ne jouons pas à Dieu ici, nous nous assurons simplement que deux parents qui veulent un bébé en bonne santé puissent en avoir un. »