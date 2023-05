Premier bébé né grâce à l’ADN de trois personnes

Les premiers bébés britanniques créés à l’aide d’une technique expérimentale sont nés.

L’ADN de trois personnes a été combiné dans le but d’empêcher les enfants d’hériter de maladies génétiques rares.

À ce jour, 32 patients ont été autorisés à recevoir un tel traitement.

Le régulateur de la fertilité du Royaume-Uni a confirmé mercredi la naissance des premiers bébés du Royaume-Uni créés à l’aide d’une technique expérimentale combinant l’ADN de trois personnes, un effort pour empêcher les enfants d’hériter de maladies génétiques rares.

L’Autorité britannique de fécondation humaine et d’embryologie a déclaré que moins de cinq bébés étaient nés de cette façon au Royaume-Uni, mais n’a pas fourni plus de détails pour protéger l’identité des familles. La nouvelle a été rapportée pour la première fois par le journal The Guardian.

En 2015, le Royaume-Uni est devenu le premier pays au monde à adopter une législation réglementant spécifiquement les méthodes visant à empêcher les femmes atteintes de mitochondries défectueuses – la source d’énergie d’une cellule – de transmettre des défauts à leurs bébés.

Les défauts génétiques peuvent entraîner des maladies telles que la dystrophie musculaire, l’épilepsie, des problèmes cardiaques et des déficiences intellectuelles. Environ un enfant sur 200 au Royaume-Uni naît avec un trouble mitochondrial. À ce jour, 32 patients ont été autorisés à recevoir un tel traitement.

Pour une femme avec des mitochondries défectueuses, les scientifiques prélèvent du matériel génétique de son ovule ou de son embryon, qui est ensuite transféré dans un ovule ou un embryon donneur qui a encore des mitochondries saines mais dont le reste de l’ADN clé a été retiré.

L’embryon fécondé est ensuite transféré dans le ventre de la mère. Le matériel génétique de l’ovule donné comprend moins de 1% de l’enfant créé à partir de cette technique.

« Le traitement par don mitochondrial offre aux familles atteintes d’une maladie mitochondriale héréditaire grave la possibilité d’avoir un enfant en bonne santé », a déclaré mercredi le régulateur britannique de la fertilité dans un communiqué.

L’agence a déclaré que c’était encore « les premiers jours » mais elle espérait que les scientifiques impliqués, à l’Université de Newcastle, publieraient bientôt les détails du traitement.

Le Royaume-Uni exige que chaque femme subissant le traitement reçoive l’approbation de la Human Fertilization and Embryology Authority.

Le régulateur a déclaré que pour être éligibles, les familles ne doivent avoir aucune autre option disponible pour éviter de transmettre une maladie génétique.

De nombreux critiques se sont opposés aux techniques de reproduction artificielle, arguant qu’il existe d’autres moyens pour les gens d’éviter de transmettre des maladies à leurs enfants, comme le don d’ovules ou des tests de dépistage, et que les méthodes expérimentales n’ont pas encore été prouvées sûres.

D’autres avertissent que modifier le code génétique de cette manière pourrait être une pente glissante qui mènerait éventuellement à des bébés sur mesure pour les parents qui veulent non seulement éviter les maladies héréditaires, mais aussi avoir des enfants plus grands, plus forts, plus intelligents ou avec des traits esthétiques particuliers.

Robin Lovell-Badge, expert en cellules souches au Francis Crick Institute, un centre de recherche biomédicale à Londres, a déclaré qu’il serait essentiel de surveiller le développement futur des bébés.

« Il sera intéressant de savoir dans quelle mesure [mitochondrial donation] technique a fonctionné à un niveau pratique, si les bébés sont exempts de maladie mitochondriale et s’il existe un risque qu’ils développent des problèmes plus tard dans la vie », a-t-il déclaré dans un communiqué.

Des scientifiques européens ont publié des recherches plus tôt cette année qui ont montré que dans certains cas, le petit nombre de mitochondries anormales qui sont inévitablement transmises de l’ovule de la mère à celui de la donneuse peuvent se reproduire lorsque le bébé est dans l’utérus, ce qui pourrait finalement conduire à une maladie génétique. .

Lovell-Badge a déclaré que les raisons de ces problèmes n’étaient pas encore comprises et que les chercheurs devraient développer des méthodes pour réduire le risque.

Des médecins américains ont annoncé la naissance du premier bébé au monde utilisant la technique du don de mitochondries en 2016, après que le traitement ait été effectué au Mexique.