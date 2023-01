Premier bébé du nouvel an du comté de McHenry né à Huntley – Shaw Local

La résidente d’Hébron, Teodora Olmedo, s’attendait à sonner la nouvelle année seule à la maison, avec sa famille au travail.

Elle était encore à quelques semaines de sa date d’accouchement lorsque les contractions ont commencé à 20 heures, et elle ne pensait donc pas que c’était un travail complet, a-t-elle déclaré.

Ce n’est qu’après minuit qu’elle a décidé d’aller à l’hôpital Northwestern Medicine Huntley. Même alors, elle s’attendait à être renvoyée chez elle.

“Nous ne nous attendions pas à ce qu’elle soit ici si tôt, surtout le jour du Nouvel An”, a déclaré Olmedo.

Plus de 12 heures plus tard, un peu après 14 heures dimanche, Olmedo a donné naissance à Sofia Sanchez Olmedo. Pesant six livres et mesurant 19,5 pouces, elle est le septième enfant d’Olmedo et Jose Sanchez.

“Je suppose qu’elle se décidait à sortir”, a déclaré Olmedo.

Même avec six enfants, Olmedo a déclaré que ce n’était pas une chose à laquelle on s’habituait car chaque enfant est différent. Certains dormiront toute la nuit, tandis que d’autres vous réveilleront toute la nuit, a-t-elle déclaré.

Lors de sa première nuit, Sofia a passé la nuit avec sa mère, “juste à mes côtés”, a déclaré Olmedo. Elle dort bien, mais n’aime pas dormir toute seule.

“Elle aime faire des câlins”, a déclaré Olmedo. “Je n’aurais pas pu rêver d’une meilleure façon de commencer la nouvelle année.”