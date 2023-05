Premier baiser enregistré en Mésopotamie il y a 4 500 ans

Le baiser romantique a peut-être existé pendant 1 000 ans de plus que prévu, remontant à l’ancienne Mésopotamie, suggère un nouvel article scientifique.

L’article, publié jeudi dans la revue Science, s’est penché sur les tablettes d’argile survivantes de Mésopotamie et a daté le premier baiser enregistré il y a 4 500 ans.

« Dans l’ancienne Mésopotamie, qui est le nom des premières cultures humaines qui existaient entre les fleuves Euphrate et Tigre dans l’actuel Irak et la Syrie, les gens écrivaient en écriture cunéiforme sur des tablettes d’argile », a déclaré l’auteur de l’étude Troels Pank Arboll, un expert de la histoire de la médecine en Mésopotamie, a déclaré dans un reportage de l’Université de Copenhague.

« Plusieurs milliers de ces tablettes d’argile ont survécu à ce jour, et elles contiennent des exemples clairs que les baisers étaient considérés comme faisant partie de l’intimité romantique dans les temps anciens, tout comme les baisers pouvaient faire partie des amitiés et des relations avec les membres de la famille. »

Les chercheurs disent que des études récentes ont suggéré que les baisers sont originaires d’une zone géographique spécifique en Asie du Sud il y a 3 500 ans et se sont propagés à d’autres régions.

Mais dans leur article pour Science, ils suggèrent que le baiser était déjà bien établi au Moyen-Orient.

« Par conséquent, les baisers ne doivent pas être considérés comme une coutume issue exclusivement d’une seule région et se sont propagés à partir de là, mais semblent plutôt avoir été pratiqués dans plusieurs cultures anciennes au cours de plusieurs millénaires », a déclaré Arboll.

Sophie Lund Rasmussen de l’Université d’Oxford et co-auteur de l’étude affirme que les parents vivants les plus proches des humains – les bonobos et les chimpanzés – se livrent également à des baisers, ce qui pourrait expliquer pourquoi il s’agit d’un comportement humain fondamental que l’on retrouve dans toutes les cultures.

Cela a également contribué par inadvertance à la propagation de virus, selon les auteurs.

« Si la pratique du baiser était répandue et bien établie dans une gamme de sociétés anciennes, les effets du baiser en termes de transmission d’agents pathogènes doivent probablement avoir été plus ou moins constants », a déclaré Rasmussen.

Les baisers peuvent également avoir joué un « rôle involontaire » dans la transmission de certains virus tels que le virus de l’herpès simplex 1, qui se propage par contact oral et provoque des infections appelées boutons de fièvre autour de la bouche.

« Il existe un corpus important de textes médicaux de Mésopotamie, dont certains mentionnent une maladie dont les symptômes rappellent le virus de l’herpès simplex 1 », a déclaré Arboll.

Les textes, par exemple, font référence à une maladie connue sous le nom de bu’shanu, qui présente certaines similitudes avec les symptômes causés par le virus de l’herpès simplex.

Cependant, différents « concepts culturels et religieux » auraient influencé ces anciens textes médicaux, a-t-il ajouté, ce qui signifie qu’ils ne peuvent pas être lus au pied de la lettre, a-t-il ajouté.