Fort de sa victoire dominante de jeudi soir, le football de Virginia Tech se rend au Kentucky pour une confrontation avec le n°15 de Louisville au L&N Federal Credit Union Stadium samedi à 15 h 30 HE sur le réseau ACC.

Les Hokies possèdent une fiche de 3-1 dans l’ACC et devraient affronter leur deuxième adversaire de l’année. Leur précédent match sur la route contre Florida State marque le plus récent adversaire classé de l’équipe et un match non joué à Blacksburg au cours des trois dernières semaines. Louisville a une fiche de 1-1 sur cette période après avoir commencé la saison 6-0.

Comment suivre

LA TÉLÉ: Le match sera télévisé sur ACC Network avec Chris Cotter (play-by-play), Mark Herzlich (analyste) et Ashley Stroehlein (sideline) à l’appel.

Radio: Le Réseau sportif Virginia Tech, y compris sa station phare 105,3 FM “The Bear” à Blacksburg, diffusera le concours sur les ondes. Bill Roth s’occupera des tâches play-by-play tandis que Mike Burnop fournira des commentaires en couleur et Zach Mackey rapportera depuis la ligne de touche.

Streaming: Regardez le jeu en ligne sur ESPN.com et dans l’application mobile ESPN.

Audio en direct : Écoutez la couverture audio en direct du match sur HokieSports.com/Watch ou dans l’application mobile HokieSports.

Statistiques en direct : Surveillez le jeu grâce aux statistiques en direct sur HokieSports.comy compris des mises à jour play-by-play et des statistiques complètes d’équipe et individuelles.

Réseaux sociaux: Restez connecté avec les Hokies sur Twitter (@HokiesFB), Instagram (@hokiesfb) et Facebook (@VirginiaTechFB).

Deux choses à savoir

New Kids On The Block

Virginia Tech et Louisville ne se sont affrontés que huit fois depuis 1979, et les Hokies ont gagné plus de fois qu’autrement. Détenant un record global de 6-2 dans la série, les Cardinals ont fait face à des moments difficiles lorsqu’ils ont affronté ceux en marron et orange. Depuis qu’ils ont rejoint l’ACC en 2014, les deux programmes ne se sont affrontés qu’une seule fois, Tech l’emportant 42-35 sur la route le 31 octobre 2020. Lorsqu’ils jouent au Kentucky, la série est divisée à parts égales à 2-2, et les Hokies ont l’occasion de remporter leur troisième victoire consécutive contre les ‘Cards.

Territoire familier

Bien que la série ne compte que huit compétitions en 44 ans, la compétition de samedi ne sera pas la première que Tech affronte Louisville alors qu’elle est classée 15e dans le sondage AP. Le 2 janvier 2006, No. 12 Tech a rencontré Louisville pour un concours sur site neutre à Jacksonville, en Floride, pour le Gator Bowl. Les Hokies se sont imposés avec une victoire de 11 points et une autre victoire au bol sous la tutelle de Frank Beamer. Au début du week-end, les rôles changeront alors que les Hokies arriveront en ville en tant qu’opprimés, cherchant à contrarier les Cardinals classés.



Joueurs à surveiller

Revenir Malachie Thomas : Depuis son retour d’une blessure mettant fin à la saison en 2022, Thomas a montré une amélioration constante et a montré des éclairs d’être en pleine forme. Coordinateur offensif Tyler Bowen L’utilisation de la deuxième année en chemise rouge a augmenté au cours des semaines consécutives, et Thomas a répondu avec sa meilleure sortie de l’année contre Syracuse. Atteignant un sommet de la saison en courses, le natif de Hartwell, en Géorgie, a couru 87 verges en 13 tentatives pour un gain judicieux de 6,7 verges par course. Il a également démontré sa polyvalence en lançant une passe de touché de 16 verges au receveur large. Da’Quan Felton sur un jeu de truc au premier quart-temps.

Récepteur large Tucker Holloway : Les gros jeux sur les équipes spéciales sont le nom du jeu pour l’étudiant en deuxième année. Holloway s’est révélé être un retourneur dangereux avec le ballon dans les mains sur les unités de retour de botté de dégagement. Reprenant là où il s’était arrêté lors de la campagne 2022, l’ancien spécialiste de la semaine de l’ACC a réalisé de gros gains sur les retours de bottés de dégagement. Lors de l’ouverture de la saison contre Old Dominion, Holloway a renvoyé sa seule tentative sur 66 verges, marquant presque après avoir attrapé le botté de dégagement et a poursuivi sa capacité de jeu spéciale avec un retour de 57 verges contre Syracuse. Après avoir établi le record du programme Virginia Tech pour le retour de botté de dégagement en un seul match le 5 novembre 2022 contre Georgia Tech (188 verges), ce n’est qu’une question de temps avant qu’il n’en retourne un sur six.