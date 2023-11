Premier aperçu : Virginia Tech contre Boston College

Le football de Virginia Tech devrait se rendre à Chestnut Hill, dans le Massachusetts, pour un match de conférence avec le Boston College au Alumni Stadium samedi à midi HE sur le réseau ACC.

Comment suivre

LA TÉLÉ: Le match sera télévisé sur ACC Network avec Jorge Sedano (play-by-play), Orlando Franklin (analyste) et Marilyn Payne (sideline) à l’appel.

Radio: Le Réseau sportif Virginia Tech, y compris sa station phare 105,3 FM “The Bear” à Blacksburg, diffusera le concours sur les ondes. Bill Roth s’occupera des tâches play-by-play tandis que Mike Burnop fournira des commentaires en couleur et Zach Mackey rapportera depuis la ligne de touche.

Streaming: Regardez le jeu en ligne sur ESPN.com et dans l’application mobile ESPN.

Audio en direct : Écoutez la couverture audio en direct du match sur HokieSports.com/Watch ou dans l’application mobile HokieSports.

Statistiques en direct : Surveillez le jeu grâce aux statistiques en direct sur HokieSports.comy compris des mises à jour play-by-play et des statistiques complètes d’équipe et individuelles.

Réseaux sociaux: Restez connecté avec les Hokies sur Twitter (@HokiesFB), Instagram (@hokiesfb) et Facebook (@VirginiaTechFB).

Deux choses à savoir

Une confrontation avec l’Histoire

Les Hokies et les Eagles sont des adversaires très familiers, alors que leur 32e affrontement approche ce samedi. Le match date de 1993, les deux équipes occupant des places à la fois dans le Big East et dans l’ACC. S’affrontant chaque année depuis le premier affrontement, Hokie Nation a de grandes attentes lorsque Tech affronte BC. Dans l’histoire globale de la série, Virginia Tech mène 20-11, gagnant également Brent Pry premier match de contre Boston College en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe en 2022.

Potentiel du jeu de bowling

Après avoir atteint quatre victoires, Tech peut disputer son premier match de bowling depuis 2021. Avec l’attente standard d’atteindre la barre des six victoires, Brent Pry et l’entreprise peut se mettre aux commandes pour son apparition dans le bol en tant qu’entraîneur-chef de Tech. Si l’histoire récente donne une idée de ce qui va arriver, les Hokies ont été remarquables contre des adversaires non classés à la conférence. S’ils parviennent à galvaniser l’élan construit avant la semaine 10, les Hokies seraient à une victoire d’une potentielle place au bowl avec une victoire sur la route contre les Eagles.





Joueurs à surveiller

Stratège Drones Kyron : Après avoir fait ses premiers débuts universitaires en carrière contre Rutgers, Drones Kyron a fait un excellent travail en commandant l’offensive et en prenant soin du football. Le natif de Pearland, au Texas, a établi un nouveau record de programme avec 159 tentatives de passes sans interception, dépassant le record précédemment établi par Sean Glennon. Au cours de la campagne 2023, Drones a totalisé 1 306 verges et sept touchés, ajoutant 406 verges au sol avec quatre touchés au sol.

Récepteur large Da’Quan Felton : Depuis son transfert de l’État de Norfolk ce printemps, Da’Quan Felton a développé toute une alchimie avec les quarts-arrières Tech. Le senior en chemise rouge s’est avéré être un élément de menace incroyable pour le coordinateur offensif Tyler Bowen . Felton a amassé 346 verges sur réception sur 24 attrapés avec quatre touchés. Au fil de la saison, il a été un joueur constant, menant l’équipe en termes de verges sur réception lors de quatre matchs et des deux dernières semaines. La vitesse de Felton sur le terrain a été démontrée, avec des réceptions de 62, 54, 39 et 34 verges, respectivement.