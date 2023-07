Premier aperçu exclusif de la nouvelle émission de téléréalité – Hollywood Life

Toya Johnson-Rush et Régine Carter partagent une grande partie de leur vie sur les réseaux sociaux, mais ils sont prêts à ce que les fans aient un aperçu de leur vie réelle dans la nouvelle série Toya et Régine, qui sera diffusée le 24 août sur WE tv. Le duo mère-fille le plus dynamique d’Atlanta tournera son attention vers leurs familles et plus encore dans la série télé-réalité.

Toya et Reginae feront face à leur juste part de drame familial au cours de la saison. « Mon frère m’a envoyé la chose la plus odieuse », dit Toya à propos de son frère, Casey. Au cours d’un moment familial passionné, Toya dit à son frère: « Je suis ta sœur, mais je ne suis pas ta maman. »

Dans un autre moment de tension, une vilaine bagarre éclate dans un club. À un moment donné, Toya demande que les caméras soient éteintes.

La rupture de Reginae avec son petit ami, Armon Warren, seront abordés dans l’émission. « Je ne sais pas vraiment ce que je ressens », admet Armon à Reginae.

Toya et son mari Robert Rushing ont également discuté d’agrandir leur famille. Un médecin dit à Toya que le « plus grand risque » pour elle est une fausse couche. « C’est trop », dit Toya en pleurs dans les derniers instants de la bande-annonce.

Reginae est la fille de Toya et du rappeur Lil Wayne. Toya a donné naissance à Reginae à l’âge de 15 ans. Toya et Lil Wayne se sont mariés de 2004 à 2006. Toya a donné naissance à un deuxième enfant, Règne, en 2018 avec son désormais mari Robert. Toya et Robert se sont mariés en 2022.

Toya et Régine se composera de 6 épisodes qui suivront les hauts et les bas de Toya et Reginae. Selon le synopsis officiel, les fans pourront « jeter un coup d’œil derrière le rideau et voir qui ils sont vraiment – ce qui se passe dans leur vie amoureuse, comment ils équilibrent ces relations avec leurs carrières passionnantes et exigeantes, et bien sûr leur relation les uns avec les autres . Aussi heureux qu’ils apparaissent sur les réseaux sociaux, en réalité, leur vie est imprévisible et pleine de chaos alors qu’ils naviguent dans leur dynamique familiale complexe.

Toya et Régine sera diffusé les jeudis à 21 h sur WE tv. De nouveaux épisodes seront disponibles sur le populaire service de streaming AMC Networks ALLBLK tous les lundis.

