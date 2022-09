Premier aperçu du Samsung Galaxy S23+

Détournez les yeux si vous n’aimez pas les spoilers. Dans les images ci-dessus et ci-dessous, vous regardez ce que pourrait être le Galaxy S23+, dont la sortie est prévue au début de l’année prochaine au premier trimestre. Naturellement, Internet fait son travail et veille à ce que nous n’ayons pas à attendre aussi longtemps pour voir ce que Samsung prépare en 2023. Nous apprécions cela.

En un coup d’œil rapide, il semble que Samsung intègre la conception de la caméra arrière du Galaxy S22 Ultra dans le Galaxy S23+, ainsi que dans le Galaxy S23 que nous supposons. Chaque caméra a sa propre place à l’arrière, ce qui signifie qu’il n’y a pas de boîtier séparé. C’est un look beaucoup plus propre, à notre avis. Pour le dimensionnement, il serait de 157,7 x 76,1 x 7,6 mm, ce qui est juste légèrement plus grand que le Galaxy S22+ à 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. La taille de l’écran est détaillée à 6,6 pouces.

Outre l’arrière, il ne semble pas y avoir trop de choses à changer. Le rapport affirme que Samsung s’en tient à un port de charge de 25 W (bâillement), sera probablement alimenté par le chipset Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm (pas de choc là-bas), et il portera le numéro de modèle SM-S9160.

Personnellement, j’aime le changement de dos. Je pense que c’est très propre et cela devrait aider à résoudre le problème d’oscillation que j’ai avec beaucoup de téléphones lorsque vous le placez sur une surface plane. Je ne supporte pas l’oscillation.

Nous verrons beaucoup plus de ces appareils à l’approche de 2023. Préparez-vous.

// smartprix