Premier aperçu du remplaçant du MCU de Giancarlo Esposito et des nouveaux détails du personnage révélés

Giancarlo Esposito (Les garçons, le Mandalorien) a récemment confirmé qu’il avait rejoint l’univers cinématographique Marvel – mais pas en tant que professeur X – et les spéculations vont bon train depuis.

Aujourd’hui, un premier aperçu du remplaçant de l’acteur a été partagé en ligne, et nous avons également quelques détails sur son personnage d' »agent antagoniste du chaos ».

Spoilers suivre.

Nous avons maintenant la confirmation qu’Esposito fera effectivement ses débuts dans le MCU dans Captain America : Le Meilleur des Mondes, qui a récemment lancé une autre série de reprises. Grâce à Atlanta Filming, nous avons une photo de tournage montrant son remplaçant portant un équipement tactique.

Pas grand-chose à dire, mais AF a également partagé un croquis grossièrement dessiné du personnage d’Esposito dans son costume complet, ainsi que de nouveaux détails très intéressants.

Il semble que ce type sera très bien équipé pour le combat, avec trois fusils, trois couteaux et une hache. On dit également qu’il porte une cape noire avec une doublure brune et « ressemble à Blade avec des cheveux bleuâtres ».

Sur la base de ces nouvelles informations, nous dirions qu’il y a de bonnes chances qu’Esposito incarne une sorte de mercenaire non doté de super pouvoirs chargé d’éliminer Sam Wilson et ses alliés. Il existe un certain nombre de personnages de Marvel Comics qui pourraient faire l’affaire, notamment Paladin, Lance Hunter et Blue Streak (ce qui expliquerait les cheveux). Une autre théorie populaire semble être une version crapuleuse du Dr Adam Brashear, alias Blue Marvel.

Il existe de nombreuses autres possibilités, mais nous aurons peut-être bientôt une meilleure idée de qui est exactement ce personnage si des photos de tournage plus révélatrices arrivent en ligne.

Ce croquis, fourni par l’initié fiable Atlanta Filming, représente le personnage joué par Giancarlo Esposito. Le personnage possède trois pistolets, 3 couteaux, une hache et une cape noire (manteau capish) avec une doublure marron. supplémentaire – « Le gars ressemble à Blade avec des cheveux bleutés » pic.twitter.com/ZlafioXOOd – Actualités cinématographiques MCU (@MCUFilmNews) 31 mai 2024

Les premières images officielles du film ont été publiées il y a quelques semaines, mettant en vedette Anthony Mackie dans le rôle de Sam Wilson de retour équipé du bouclier vibranium emblématique de Steve Rogers, et notre nouvelle Sentinelle de la Liberté rencontrant Ross, qui chargera Wilson de réformer The Avengers.

Dans les images projetées à la CinemaCon le mois dernier, Ross accueille Wilson à la Maison Blanche pour le féliciter pour son héroïsme passé, mais le chaos s’ensuit rapidement lorsque la musique joue et active certains assassins d’agents dormants, dont Isaiah Bradley de Carl Lumbly, qui tentent d’éliminer le Président.

« Il était plus logique qu’il s’agisse davantage d’un film d’action d’espionnage au sol plutôt que d’extraterrestres et d’avions passant par des portails et des conneries. » Mackie a dit à EW. « Même si j’ai participé à un grand nombre d’entre eux et que j’ai tout vu maintenant, l’opportunité pour Sam de vraiment s’imposer comme une véritable star d’action et Avenger vient avec ce film. »

« Ce film est une nette réinitialisation » il ajoute. Cela rétablit vraiment l’idée de ce qu’est cet univers et de ce que cet univers va être. Je pense qu’avec ces films, vous obtenez une nouvelle image claire de ce vers quoi Marvel se dirige de la même manière qu’ils l’ont fait avec Captain America : Le Soldat de l’Hiver. »

Danny Ramirez dans le rôle du nouveau Falcon, Shira Haas dans le rôle de la super-héroïne israélienne Sabra, Liv Tyler dans le rôle de Betty Ross et Tim Blake Nelson dans le rôle de The Leader rejoindront Mackie et Ford.

Les détails spécifiques de l’intrigue sont encore secrets, mais la rumeur veut que l’histoire verra Samuel Sterns révélé comme le « bienfaiteur secret » derrière la Serpent Society. Ce que cela impliquera n’est pas clair, mais nous supposons qu’il financera le groupe et éventuellement leur fournira de la technologie.

Captain America : Le Meilleur des Mondes devrait arriver en salles le 14 février 2025.