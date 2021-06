Premier aperçu du prequel des Sopranos, Many Saints of Newark taquine le sexe, la drogue et les fusillades explosives

Les FANS des Sopranos seront ravis que la première bande-annonce de la préquelle, Many Saints of Newark, soit enfin sortie.

Dans le premier clip publié par HBO, il est déjà clair que le film de suivi sera rempli de sexe, de drogue et de combats explosifs.

8 HBO a publié la bande-annonce du nouveau film prequel Crédit : HBO Max

Après que la pandémie ait repoussé la date de sortie du film, les fans ont enfin eu droit à un aperçu de ce qui allait arriver.

Et cela vaut la peine d’attendre – alors que la voix de feu James Gandolfini présente le clip de deux minutes plein de drames de gangs.

En quelques secondes, la bande-annonce a tourné à travers des scènes de drogue, de sexe, d’argent et d’armes à feu, ainsi que le magasin de porc emblématique et une mère calculatrice.

Hochant la tête à l’émission originale, qui s’est déroulée de 1999 à 2007, le son de la chanson thème de la soprano, Woke Up This Morning, chante en arrière-plan.

8 Il revient sur la jeunesse du chef de la mafia Tony Soprano Crédit : Getty

8 Le rôle a été joué à l’origine par James Gandolfini Crédit : 2000-2005 Home Box Office Inc

Contrairement à la série, où Gandolfini jouait le chef de la mafia du New Jersey, Tony Soprano, le film revient plus loin sur l’enfance de Tony dans des scénarios jamais vus auparavant.

Alors que les fans sauront que Tony a eu une enfance troublée grâce à l’activité criminelle de son père, les téléspectateurs voient les détails de son passé tumultueux et l’implication du père de Christopher, Dickie Moltisanti.

L’égarant, le clan Moltisanti – dont le nom se traduit par « beaucoup de saints » en anglais – convainc Tony de se tourner vers une vie de crime.

« Il n’écoute que Dickie », peut-on entendre dire la mère de Tony, Livia, qui a l’air sensiblement plus jeune et similaire à la femme de Tony Carmela, dans la bande-annonce.

8 Le film suit l’éducation difficile de Tony Soprano Crédit : Getty

8 Son oncle Dickie est capable de le mener dans une vie de crime Crédit : Getty

Les téléspectateurs voient ensuite Dickie charmer Tony dans des objets volés, ruinant ses rêves d’aller à l’université alors qu’elle « se fait prendre avec des conneries comme ça ».

En regardant plus profondément dans son enfance, un jeune Tony apprend qu’il a un QI élevé dans une autre scène coupée, avec des enseignants faisant de lui un « leader naturel ».

Le début de la bande-annonce entend également Tony expliquer sa vie de famille: « Quand j’étais enfant, les gars comme moi ont été élevés pour suivre les codes. »

Une autre scène se concentre sur le fils de Gandolfini, Michael, 22 ans, qui a été choisi pour incarner le jeune Tony Soprano dans le film grâce à sa ressemblance avec son père.

8 Soprano est vu aux côtés de sa mère Livie lors d’une réunion scolaire discutant de son QI Crédit : HBO Max

Suivant les traces de son père pour devenir acteur, Michael a tragiquement retrouvé son père James mort alors qu’il était en vacances à Rome en 2013.

L’acteur emblématique – qui avait 51 ans à l’époque – s’était effondré sur le sol de la salle de bain et était décédé, et n’avait pas pu être réanimé.

Assumer le rôle plus jeune du personnage joué par son père n’a pas été une décision facile pour Michael, qui a déclaré à Esquire en 2019 qu’il était « difficile ».

Il a ajouté à propos du rôle émotionnel: « C’est un profond honneur de poursuivre l’héritage de mon père tout en se mettant à la place d’un jeune Tony Soprano. »

8 Michael Gandolfini suit les traces de son père Crédit : Getty

«Ce fut un processus intense. Parce qu’en tant qu’acteur, je devais regarder ce gars qui a créé le rôle, chercher des manières, une voix, toutes ces choses auxquelles je devrais faire écho. Mais alors je verrais aussi mon père », a-t-il ajouté.

Le film, qui se déroule en 1967, verra Michael prendre le relais dans une histoire qui montre comment « les légendes ne sont pas nées, mais créées ».

Le texte de présentation du film divulgue: «Le jeune Anthony Soprano grandit dans l’une des époques les plus tumultueuses de l’histoire de Newark, devenant un homme au moment même où des gangsters rivaux commencent à se soulever et à défier l’emprise de la toute-puissante famille du crime DiMeo sur le pays de plus en plus déchiré par la race. ville.

« L’oncle qu’il idolâtre est pris dans l’air du temps, Dickie Moltisanti, qui a du mal à gérer ses responsabilités professionnelles et personnelles – et dont l’influence sur son neveu impressionnable contribuera à faire de l’adolescent le chef de la mafia tout-puissant que nous verrons plus tard apprenez à connaître : Tony Soprano.

8 La sortie du film a été retardée en raison de la pandémie de coronavirus Crédit : Getty

Le casting de stars comprend également Alessandro Nivola dans le rôle de Dickie Moltisanti, Jon Bernthal dans le rôle de Giovanni « Johnny Boy » Soprano et Corey Stoll dans le rôle de Junior Soprano.

Vera Farmiga joue la mère de Tony, Livia Soprano, John Magaro a été choisi pour le rôle de Silvio Dante et Billy Magnussen jouera le rôle de Paulie « Walnuts » Gualtieri.

Michael De Rossi, Leslie Odom Jr et Ray Liotta ont également été choisis dans des rôles qui n’ont pas encore été révélés au public.

Le créateur David Chase a célébré le nouveau film, déclarant dans un communiqué : « Le film traitera des tensions entre les Noirs et les Blancs à l’époque, et Tony Soprano en fera partie, mais en tant qu’enfant. »

Il a révélé qu’il était « contre le film depuis très longtemps, et je suis toujours très inquiet à ce sujet » malgré sa sortie prochaine.

Il a ajouté à propos de sa décision de continuer malgré tout : « Mais la chose qui m’intéressait le plus était l’enfance de Tony. J’étais intéressé à explorer cela.