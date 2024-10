Premier aperçu du nouveau logo WWE NXT avant les débuts du 10/1 sur CW

La marque NXT de la WWE se lance dans The CW comme nouvelle maison de diffusion. Chaque nouvelle ère de la marque noir et or a vu un nouveau design pour le logo, et cette fois-ci ce n’est pas différent.

À l’approche des débuts de WWE NXT sur The CW Network, il a été révélé que la marque NXT subirait plusieurs mises à jour de sa présentation. À mesure que NXT évoluait, les fans attendaient un nouveau look pour accompagner la nouvelle ère de la série sur le réseau.

Il avait déjà été rapporté qu’un nouveau logo pour WWE NXT était attendu pour leur ère CW. Ringside News a obtenu une photo du nouveau logo et nous avons un premier aperçu de ce qu’ils utiliseront pour représenter la marque.

Le nouveau logo présentait un design élégant argenté et noir avec une forme plus rectangulaire, marquant un changement significatif par rapport au logo multicolore NXT 2.0 introduit en 2022.

Ce changement indiquait que NXT évoluait vers une esthétique plus épurée et moderne alors qu’il entrait dans son prochain chapitre. Il y a de fortes chances que les fans devront s’adapter à ce nouveau look, mais ce n’est pas trop différent lorsqu’ils débutent sur The CW.

Ces mises à jour montrent que NXT s’engage dans son évolution continue tout en continuant à présenter les superstars de demain aux fans. Avec ses débuts sur un réseau majeur comme The CW, NXT dévoile ce nouveau logo. Seul le temps nous dira quelle est la prochaine étape pour la marque et ce qu’elle apporte à la CW.