Premier aperçu du nouveau Grand Tour de Jeremy Clarkson, y compris un moment qui laisse même Jezza sans voix

APRÈS deux décennies à effectuer des cascades de voitures au sol, jouer avec des avions était le seul moyen pour les garçons casse-cou du Grand Tour de se surpasser.

Pour le nouveau spectacle, Jeremy Clarkson, Richard Hammond et James May livrent deux moments dramatiques qui sont loin de la navigation en avion.

Première vidéo

Jezza reste sans voix, alors que le trio est confronté à une VOITURE VOLANTE[/caption] Première vidéo

Clarkson a déclaré à propos de l’incroyable moteur volant: « J’étais à court de mots parce que vous entendez toujours: » Il y aura des voitures volantes un jour « – et c’était le cas »[/caption] Première vidéo

Richard, James et Jeremy regardant leur itinéraire[/caption]

Le premier laisse même sans voix Jezza, bouche à moteur, alors que le trio est confronté à une VOITURE VOLANTE.

Le second est un thriller à indice d’octane élevé alors que le trio intrépide tente d’accélérer ses moteurs à l’arrière d’un avion de transport en mouvement.

Jeremy, 63 ans, a déclaré: « J’étais à court de mots parce que vous entendez toujours: » Il y aura des voitures volantes un jour « – et c’était le cas.

« Il a roulé sur la piste comme une voiture normale, puis il a volé, puis il a atterri à nouveau. »

Sur leur grosse cascade, Richard, 53 ans, a déclaré : « Il y a une séquence avec un avion qui est épique.

« C’est le genre de chose que vous vouliez faire quand vous étiez enfant : conduire une grosse voiture à moteur V8 à l’arrière d’un avion de transport. Il y a tout ça dedans. »

Première vidéo

Jeremy avec James portant un carton indiquant « Arrêtez de perdre »[/caption] Première vidéo

Hammond est dans une camionnette décapotable Chevrolet à deux places, May est dans un minuscule Crosley CC-47 fabriqué aux États-Unis et Clarkson dans une rare Mitsuoka Le-Seyde fabriquée par Nissan.[/caption] Première vidéo

Le trio partage les blagues habituelles, les japes et le porno automobile[/caption]

Jeremy a ajouté: « Nous avons cela dans nos manches depuis environ cinq ans et nous avons finalement réussi. »

Le trio partage les blagues habituelles, les japes et la pornographie automobile alors qu’ils entreprennent leur troisième film sur la route pour Prime Video.

Le Grand Tour: Eurocrash, suit les gars dans un voyage de 1 400 milles de Gdansk en Pologne, à travers la Slovaquie jusqu’en Hongrie et jusqu’à leur destination finale – le magnifique lac de Bled en Slovénie.

La tournée s’est terminée dans trois moteurs loufoques – une voiture de gangster japonaise scandaleuse Al Capone, un pick-up qui pense qu’il s’agit d’un cabriolet et une micro-mini Crosley américaine de 75 ans.

James, 60 ans, a le problème – et c’est de sa faute. Il a déclaré: « Le petit Crosley que j’ai acheté par hasard. Je l’ai vu en vente sur internet. J’ai fini par payer 12 000 £. Ne buvez jamais de vin et enchérissez.

Il tombe en panne presque immédiatement après que James l’ait fait sortir du ferry à Gdansk – et continue dans la même veine.

Cela signifie que James rate presque tous les japes.

En plus d’une course sur la piste de Poznan en Pologne – où Jeremy est coincé dans un monoplace de course – « Captain Slow » est trop tard pour faire le tour du site de la véritable grande évasion – le Stalag Luft III prisonnier de guerre camp.

Il a déclaré: « Je n’ai jamais aussi mal foiré un tournage. »

Jeremy a dit en riant: «Eh bien, la leçon que James a apprise est la suivante: vous ne tweetez pas quand vous êtes ivre, et vous n’achetez certainement pas de voiture quand vous êtes ivre. C’était épouvantable.

The Grand Tour: Eurocrash sera lancé sur Prime Video le 16 juin.

Première vidéo

James, 60 ans, a le problème – et c’est de sa faute, May traîne un cycliste[/caption] Première vidéo

Le trio se rend dans la ville polonaise de Gdansk[/caption] Première vidéo

Jeremy avec une Skoda classique[/caption] Première vidéo

The Grand Tour : Eurocrash lancera sur Prime Video le 16 juin, Clarkson dans une voiture de course[/caption]