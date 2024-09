Premier aperçu du film « Peaky Blinders »: Cillian Murphy revient

Tommy Shelby est de retour.

Cillian Murphy a repris son emblématique Peaky Blinders rôle et a retrouvé Steven Knight, le cerveau derrière le drame de gangsters britannique à succès, dans une première photo publiée lundi.

Le Peaky Blinders Le film Netflix, réalisé par Tom Harper, est officiellement en production, a annoncé lundi le géant du streaming. Le film fait suite à une série de six saisons acclamée par la critique, avec Murphy, Paul Anderson, Helen McCrory, Tom Hardy et Joe Cole en tête du casting. Jusqu’à présent confirmés pour le film sont Brûlure de selIl s’agit de Barry Keoghan et DuneC’est Rebecca Ferguson.

« Sur ordre des Peaky Blinders », disait-il, « Tommy Shelby est de retour. Cillian Murphy et Steven Knight sont réunis sur le plateau alors que la production du prochain film Netflix démarre officiellement. Murphy et Knight ont été photographiés ensemble pour le message.

La série a été créée pour la première fois sur BBC Two en 2013, bien que Netflix ait ensuite acquis les droits de diffusion de la série aux États-Unis.

Knight est resté discret sur l’intrigue du film lors de la convention de la Royal Television Society à Londres au début du mois. L’écrivain a déclaré au public : « Cela se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale et c’est vraiment bien. » Lorsque la confirmation du Peaky Blinders Le film est arrivé, Murphy a déclaré dans un communiqué: « C’est un film pour les fans. »

La série a culminé avec la saison six en 2022, peu de temps avant que l’Irlandais ne joue dans le film de Christopher Nolan. Oppenheimerdécrochant un Oscar.

Le dernier projet de Murphy, De petites choses comme celles-cidépeignant les horreurs des ateliers abusifs de l’Église irlandaise pour les mères célibataires, devrait sortir le 1er novembre au Royaume-Uni et le 8 novembre aux États-Unis.