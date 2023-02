Premier aperçu du film Nike de Ben Affleck – Hollywood Life

En 1984, Nike n’est plus la marque que nous connaissons tous aujourd’hui. La marque a besoin d’une étincelle. C’est là que Sonny Vaccarojoué par Matt Damon, entre en jeu. Il est amené à développer l’activité de basket-ball. Sonny doit trouver une idée brillante, et c’est exactement ce qu’il fait dans le premier AIR bande-annonce, qui sera diffusée pendant le Super Bowl 2023. Sonny est “prêt à parier sa carrière” sur un gars.

Plus de nouvelles de Ben Affleck :

Ce mec est le légendaire Michael Jordan. PDG de Nike Phil Chevalierjoué par Ben Affleck, hésite naturellement à se lancer sur MJ étant donné qu’il “n’a jamais mis les pieds sur un terrain de la NBA”. Mais Sonny est persistant. Il veut construire une ligne de chaussures autour de Michael.

« Je crois en ton fils. Je crois qu’il est l’avenir, et son histoire va nous donner envie de voler. Mais une chaussure n’est qu’un spectacle », dit Sonny à la mère de Michael Jordan, interprétée par Viola Davis. La mère de MJ répond: “Jusqu’à ce que mon fils entre dedans.”

Lorsque Phil demande à Sonny un nom pour la ligne de chaussures, Sonny dit Air Jordan. Phil n’est pas exactement impressionné tout de suite. “Peut-être que ça va grandir sur moi”, dit-il. Cette gamme de chaussures s’est certainement développée et a rapporté des millions et des millions de dollars.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le synopsis officiel de AIR se lit comme suit : « Du réalisateur primé Ben Affleck, AIR révèle l’incroyable partenariat qui change la donne entre Michael Jordan, alors recrue, et la jeune division de basket-ball de Nike qui a révolutionné le monde du sport et de la culture contemporaine avec la marque Air Jordan. Cette histoire émouvante suit le pari décisif d’une équipe non conventionnelle avec tout en jeu, la vision sans compromis d’une mère qui connaît la valeur de l’immense talent de son fils et le phénomène du basket-ball qui deviendrait le plus grand de tous les temps.

AIR réunit Ben et Matt, le meilleur duo d’amis qui a remporté un Oscar pour l’écriture Chasse de bonne volonté ensemble en 1997. C’est la première fois que Ben dirige son ami et collaborateur de longue date.

Lien connexe En rapport: Metro Boomin: 5 choses à savoir sur le producteur de musique dans la publicité Budweiser du Super Bowl

Le film met également en vedette Jason Batman, Chris Messine, Matthieu Maher, Marlon Wayan, Jay Mohr, Julius Tennonet Chris Tucker. AIR sera présenté en exclusivité dans les salles le 5 avril 2023.

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.