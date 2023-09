Premier aperçu du film de Peter Dinklage

Sortez les vadrouilles, enfilez les tutus et fais glisser cet œil vers le bas à ta joue. La première bande-annonce de le remake de Le vengeur toxique est là et il décrit parfaitement le film ton irrévérencieux et des tendances sanglantes.

Réalisé par Macon Blair, ce nouveau Vengeur toxique étoiles Game of Thrones favori des fans Peter Dinklage dans le rôle de Winston, un veuf qui a du mal à élever un beau-fils joué par Jacob Tremblay. Lorsque son emploi, dirigé par un entrepreneur maléfique joué par Kevin Bacon, ne lui permet pas de payer son assurance maladie, Winston se défend et se retrouve dans une cuve de déchets toxiques. Maintenant, vous ne voyez vraiment rien de tout cela dans ce premier teaser (notez que c’est vraiment NSFW !)mais prenez cette histoire et mettez-la dans ce monde, et vous commencez à avoir une idée de ce qu’est ce film.

The Toxic Avenger – Bande-annonce exclusive de Red Band (2023) Peter Dinklage, Elijah Wood

Cette bande-annonce arrive gracieuseté de l’IGN avant la côte ouest du film premiere au Beyond Fest à Los Angeles, en Californie, cette semaine. Heureusement pour vous, nous avons assisté à la première mondiale au Fantastic Fest à Austin, Texas la semaine dernière et J’ai un avis complet pour vous ici. TLe film embrasse pleinement ses racines Troma dans le meilleur façons-c’est stupide, c’est sanglant, c’est amusant—mais il les rejette dans tous les mauvais sens. Surtout, celui-ci a une histoire qui ne vous fera pas détourner dégoûter. Cela peut vous faire vomir de dégoût, cependant, parce que le film est dégueulasse, comme on pourrait l’espérer d’un film intitulé Le vengeur toxique.

Il n’y a pas encore de mot sur le plan de sortie du film, mais j’espère que le grand public le fera. pourrez le voir le plus tôt possible. Ce n’est certainement pas pour tout le monde, mais si c’est un film qui vous intéresse, vous allez l’aimer.

