LA bande-annonce de Sleepless Unrest a laissé les téléspectateurs terrifiés alors que la chasse aux activités paranormales dans une maison hantée commence.

Le documentaire se concentre sur la maison hantée qui a inspiré les films Conjuring.

4 La bande-annonce effrayante de The Sleepless Unrest a laissé les téléspectateurs effrayés par le prochain documentaire

Il suit une équipe d’enquêteurs paranormaux qui ont installé un camp dans la maison du Rhode Island avec des caméras en mission pour obtenir la preuve de toute activité paranormale.

Dirigés par les cinéastes Kendall et Vera Whelpton, les téléspectateurs sont emmenés dans une exploration de la propriété effrayante.

La bande-annonce a offert aux téléspectateurs un aperçu de ce à quoi ils peuvent s’attendre dans le film documentaire.

La vidéo présentait une musique de piano étrange avec des gros plans en noir et blanc de la maison.

4 La maison en vedette a été l’inspiration pour les films Conjuring

Une vue plongeante de la maison a montré son isolement car elle est entourée d’une forêt.

Les cinéastes installent leurs caméras cachées et se déplacent prudemment dans la maison mystérieuse.

Un message disait : « La maison qui a inspiré le film The Conjuring ouvre ses portes.

« Une véritable expérience paranormale dans la maison la plus hantée du monde. »

4 Un nouveau documentaire offre aux téléspectateurs un aperçu de l’activité paranormale

La voix off a ajouté: « Nous avions été prévenus que quelque chose de mauvais est toujours là. »

Le synopsis officiel se lit comme suit : « La maison hantée qui a inspiré les films The Conjuring a récemment été vendue et est désormais ouverte aux enquêtes paranormales.

« Un petit groupe d’amis proches est invité à emménager et à documenter une véritable maison hantée pendant deux semaines.

« Les cinéastes Vera et Kendall Whelpton, ainsi que leurs amis enquêteurs paranormaux Richel Stratton et Brian Murray, se plongent profondément dans l’expérience.

4 Les cinéastes ont installé leurs caméras autour de la maison

« Avec l’espoir de capturer de véritables preuves paranormales jour et nuit, l’équipe enquêtera et documentera la maison la plus connue pour une séance qui a mal tourné, avec une éventuelle possession démoniaque.

« Est-ce que les esprits hantent encore cette maison ou est-ce quelque chose de plus sinistre? »

Les fans n’ont pas longtemps à attendre car le documentaire sera diffusé le mois prochain, mais la chaîne n’a pas encore été confirmée.

Le documentaire Sleepless Unrest sortira le 16 juillet.