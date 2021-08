Premier aperçu du clip de la star de Sonu Sood, « Saath Kya Nibhaoge », Farah Khan revêt la casquette de réalisateur | Actualités musicales

Bombay : Le premier look du prochain clip ‘Saath Kya Nibhaoge’ est dévoilé et il présente Sonu Sood et Nidhhi Agerwal. Les fans de l’acteur sont super excités pour la vidéo à venir.

Le producteur de la vidéo espère que les fans recevront plus d’amour une fois la vidéo complète publiée.

La vidéo est réalisée par Farah Khan et Sonu a dévoilé le premier aperçu de la vidéo sur les réseaux sociaux.

La vidéo est produite par Desi Music Factory. Voyant la réponse du premier regard, Anshul Garg, président, directeur général de Desi Music Factory a déclaré: « Je suis très heureux de collaborer avec des personnes aussi talentueuses pour cette chanson spéciale. Nous sommes submergés par la réponse que l’annonce a suscitée, en espérant que le public répand également son amour sur la chanson. »

La chanson est une version recréée du célèbre jam des années 90 « Saath Kya Nibhaoge » et est chantée par Altaf Raja et Tony Kakkar.

Le teaser du clip sortira le 5 août.