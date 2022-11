Premier aperçu des épisodes de Noël de Coronation Street alors que les pavés sont illuminés de décorations festives

ÇA commence à ressembler beaucoup à Noël – et c’est certainement vrai pour les pavés de Coronation Street.

Le feuilleton ITV a fait peau neuve afin de célébrer Noël avec style cette année.

Les lumières festives sont allumées dans la rue[/caption]

Ce sera un Noël Corrie classique[/caption]

Un tout nouveau marché de Noël a été érigé[/caption]

L’ensemble Coronation Street est maintenant orné d’une abondance de lumières de Noël colorées suspendues à travers les célèbres maisons mitoyennes.

On espère que les décorations égayeront les résidents et répandront la magie de Noël dans les Rovers, le Bistro et Underworld.

L’ensemble de Manchester a également vu un grand sapin de Noël arriver en face de l’emblématique Rovers Return.

Un autre ajout festif est le marché de Noël de Coronation Street.

Cela fournira probablement un nouveau point de rencontre pour les personnages emblématiques de la rue tels que Mary Taylor, Tracy Barlow et Eileen Grimshaw.

Une multitude d’autres décorations époustouflantes peuvent être vues à travers l’ensemble, offrant la toile de fond parfaite pour un Noël Corrie classique.

Bien qu’il y ait toujours de l’espoir pour la joie des fêtes pendant la saison des fêtes, la vie à Weatherfield se compose plus souvent de malheur et de tristesse.

Il semble que ce soit un autre Noël sensationnel sur les pavés avec de nombreux personnages occupant le devant de la scène pour un certain nombre de scénarios dramatiques.





Les fans de l’émission verront l’ancienne amante de Ken, Martha, faire une apparition choquante en jetant une clé dans les travaux entre Ken et sa partenaire actuelle Wendy Crozier.

Summer et Aaron continueront de faire face à des décisions difficiles après avoir décidé de vendre leur bébé à Esther et Mike. Sera-ce un bonheur pour toujours pour toutes les personnes impliquées ?

Max Turner deviendra également un sujet de discussion crucial ce Noël alors que son complot de toilettage déchirant se poursuit.

David et Shona parviendront-ils à protéger le jeune garçon avant qu’il ne soit trop tard ?

De belles décorations pendent de l’autre côté de la rue[/caption]

Le marché est défini comme un nouveau point de rencontre pour les personnages[/caption]

Coronation Street est diffusé les lundis, mercredis et vendredis sur ITV à 20h.