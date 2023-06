Premier aperçu des défis pour les chevaux de Troie – Shaw Local

MENDOTA – Les chevaux de Troie Mendota ont recruté trois nouveaux adversaires pour la saison de football 2023, dont l’éternelle puissance Geneseo.

Mendota effectuera un voyage de la semaine 7 à Geneseo le vendredi 6 octobre, en remplacement de St. Bede, qui a quitté la conférence de Three Rivers plus tôt. Geneseo (5-5 en 2022) a également eu une ouverture cette semaine-là pour remplacer Rock Island Alleman, qui n’aligne pas d’équipe universitaire cette saison.

Les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois lors des quarts de finale 4A 2009 à Mendota, les Maple Leafs l’emportant 17-9.

L’entraîneur de Mendota, Keegan Hill, a déclaré que ce sera un défi que les Troyens, qui ont marqué 3-6 il y a un an, attendent avec impatience.

«Ce sera un test de notre ténacité et de notre préparation cet été. Ce sont des prétendants éternels dans une conférence de qualité. Nous attendons le test avec impatience », a-t-il déclaré.

Les Troyens ouvriront la saison contre deux nouvelles équipes avec un voyage à Morrison le vendredi 25 août et un rendez-vous à domicile contre Orion le 1er septembre.

Mendota lancera le programme de Three Rivers East lors de la semaine 3 à Kewanee, cherchant à venger une défaite de 35-34 à domicile l’an dernier.

Les Trojans rentreront chez eux pour affronter Hall pour son match Homecoming le vendredi 15 septembre. Les Red Devils ont gagné lors d’une fusillade 66-45 il y a un an à Hall.

De retour sur la route, Mendota se rendra à Bureau Valley au cours de la semaine 5. Les Troyens ont battu la tempête, 49-23, la saison dernière à Manlius.

La semaine 6 amènera Riverdale en ville après une année au cours de laquelle les Rams se sont absentés en raison du manque de nombre. Les Troyens ont remporté une victoire par forfait sur les Rams en 2022.

Les Trojans termineront le match de Three Rivers East avec des matchs à Princeton le 13 octobre et à domicile contre Newman le 20 octobre. Les Trojans ont perdu contre les deux équipes l’an dernier, 70-21 contre les Tigers et 30-27 contre les Comets.

Calendrier du football de Mendota 2023 :

Date Adversaire Temps Vendredi 25 août à Morrisson 19h Vendredi 1er septembre Orion 19h Vendredi 8 septembre à Kewanee* 19h Vendredi 15 septembre Entrée* 19h Vendredi 22 septembre à Bureau Valley* 19h Vendredi 29 septembre Riverdale 19h Vendredi 6 octobre chez Geneséo 19h Vendredi 13 octobre à Princeton* 19h Vendredi 20 octobre Homme nouveau* 19h

* Jeu Three Rivers East