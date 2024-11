Premier aperçu des articles Kardashian et John Legend

Il est temps !

Oprah Winfrey signale à nouveau le début de la saison des fêtes avec sa liste annuelle de choses préférées, et USA TODAY a un premier aperçu exclusif de la liste pour 2024.

La liste de cette année propose de nombreuses options avec 116 sélections, soit un peu plus que les 112 articles de 2023, la majorité des choix provenant de petites entreprises ou d’entreprises appartenant à des femmes, LGBTQ+, Latinos et Noirs.

« L’une des choses que je préfère à cette période de l’année est la façon dont les gens sont ouverts à la bonne volonté, et chaque cadeau que vous offrez est une chance de montrer à quelqu’un à quel point vous l’appréciez – une opportunité de dire : ‘Tu comptes pour moi, et je Je suis tellement reconnaissante de t’avoir dans ma vie », a déclaré Winfrey dans un communiqué à propos de ses dernières offres.

Les prix varient de moins de 20 $ (12 $ pour Soap Sox, d’adorables brosses de bain pour enfants en forme d’animal et 19 $ de journaux souvenirs des grands-parents Insight Editions) à une machine à expresso sophistiquée de 1 800 $ – l’un des prix les plus élevés de ces dernières années.

Besoin d’une pause ? Jouez au puzzle de mots croisés quotidien USA TODAY.

La liste complète sera présentée dans l’édition spéciale imprimée des fêtes du magazine Oprah Daily (en kiosque le 12 novembre) et sur OprahDaily.com et Amazone. Cette année marque une décennie de partenariat entre Winfrey et son équipe avec le méga-détaillant. « Depuis plus de 10 ans, nous avons un partenariat avec Amazon qui nous a permis de mettre en lumière plus de 1 000 choses préférées, dont beaucoup proviennent de propriétaires de petites entreprises et d’entrepreneurs, qui ont contribué à présenter ces cadeaux aux gens du monde entier. monde », a déclaré Winfrey dans le communiqué.

Jetez un premier aperçu des 16 points forts de la liste de cadeaux d’Oprah pour 2024 :

Les choses préférées d’Oprah 2023 :Premier aperçu, des bougies et biscuits aux bagages et au luxe

Le Popper de Popsmith

La période des fêtes est consacrée à la création de confort maison : chocolat chaud, biscuits et maintenant, avec ce pop-corn chic sur la cuisinière, du pop-corn. Le coloris jaune vif ajoute une touche amusante (et thématique) à votre cuisine et vous permet de préparer du pop-corn à votre façon. 199 $.

Acheter sur Amazon

Produits pour le corps Tatcha

« C’est une chose préférée », écrit Winfrey, « avec le parfum d’une forêt que ma voisine Meghan m’a envoyé. » Il s’agit de Meghan, la duchesse de Sussex, pour les non-initiés, qui vit avec son mari, le prince Harry, près de Winfrey, dans le quartier exclusif de Montecito, en Californie du Sud. Winfrey dit qu’elle garde cette sélection de nettoyant pour le corps Hinoki, de lait pour le corps Hinoki et d’huile pour le corps Hinoki de Tatcha à portée de main, « juste à côté de la baignoire ». 34 $, 48 $, 58 $respectivement.

Achetez les soins de la peau Tatcha

Casque Beats Studio Pro x Kim Kardashian

Les amis célèbres de Winfrey ne s’arrêtent pas à la famille royale. Kim Kardashian, une royale de Calabasas, en Californie, figure sur la liste avec sa collaboration avec Beats pour des écouteurs intra-tête de couleur peau. 350 $.

Acheter sur Amazon

Verres coupés à fleurs ondulées Khen

Ces verres coupés sont le complément parfait à tout bar à domicile ou soirée de vacances. Le design ondulé et les couleurs amusantes rendent les événements spéciaux et peuvent servir n’importe quoi, du champagne aux cocktails sans alcool en passant par le sorbet et la crème glacée pendant les mois les plus chauds. 65 $.

Acheter sur Amazon

« Des faits inestimables sur l’argent » par Mellody Hobson

Un livre pour enfants destiné à faciliter la littératie financière est un ajout intéressant et crucial à la liste pour aider les jeunes de votre vie à prendre une longueur d’avance dans l’apprentissage de l’argent. Mais Winfrey postule que, comme elle, « de nombreux adultes apprendront également des faits amusants sur l’argent ». 20 $.

Acheter sur Amazon

Chaussure Sneex La Icône

La chaussure Sneex est l’un des choix les plus chers – et polarisants – de la liste de cette année. Le style de la chaussure, un design à la fois sneaker et talon haut créé par la fondatrice de Spanx, Sara Blakely, a semé la discorde parmi les acheteurs, mais Winfrey dit que sa meilleure amie Gayle King les a portées « pendant 12 heures d’affilée ! »

King elle-même a déclaré : « Je les adore, j’adore, j’adore ça ! Je les ai portées à des concerts, à des événements sportifs, sur le tapis rouge et d’un bout à l’autre d’un aéroport. » 395 $.

Les Essentiels :Gayle King explique sa couverture de maillot de bain SI et comment sa meilleure amie Oprah répond à ses besoins

Ensemble de tasses à café Sweet July Edgewater Collection

Ces tasses mouchetées proviennent de Sweet July, la marque lifestyle du célèbre chef (et épouse du grand Steph Curry de la NBA) Ayesha Curry, qui « comprend que certains d’entre nous veulent que notre café chaud (ou chocolat chaud) soit juste ça – chaud », Winfrey écrit. 36 $.

Acheter chez Sweet July

WS Game Co. Jeux de société édition bibliothèque vintage

Est-ce que c’est les vacances si quelqu’un ne pleure pas à cause du Monopoly ? Ces versions compactes et d’aspect vintage de jeux de société populaires de Boggle à Candy Land (ou Scrabble et Mystery Date, les favoris d’Oprah et Gayle) sont un bel ajout à votre bibliothèque et fonctionnent bien pour un joueur qui essaie de mûrir mais qui aime toujours le jeu. . À partir de 42 $.

Acheter sur Amazon

Saysh La sneaker Evelyn Runner

Une star olympique de l’athlétisme connaît probablement une chose ou deux sur une bonne sneaker. L’ancienne médaillée olympique Allyson Felix a créé ces chaussures de course, spécialement conçues pour le pied des femmes et parfaitement adaptées pour relancer votre résolution du Nouvel An de commencer à courir davantage. 185 $.

Achetez Saysh chez REI

Sac Brandon Blackwood Duffle Nia

Un nouveau sac est sur les lieux. Le luxueux sac Duffle Nia de Brandon Blackwood fait des vagues auprès de Winfrey, qui a déclaré : « Sérieusement, tout est dans ce vaste sac de sport. » (Elle a également ajouté le sac Medium Puff Shopper à 280 $ de Telfar, une marque qu’elle soutenait auparavant ; « J’ai déjà choisi les sacs convoités de Telfar – une couleur violette spéciale l’année dernière, en fait – et maintenant j’ai choisi son cabas matelassé en les mêmes couleurs que ses manteaux, également sur cette liste ! ») 300 $.

Achetez Brandon Blackwood chez Neiman Marcus

Prix ​​de la mode CFDA 2024 :Erykah Badu remporte l’honneur d’icône, Kylie Jenner surprend

Machine à expresso De’Longhi Eletta Explore avec infusion à froid

Combien dépenseriez-vous pour la tasse de café parfaite ?

Cette année, l’article le plus cher de la liste n’est pas le Theragun Prime Plus à 399 $, le four Café Couture avec Air Fry à 449 $ ou le manteau à capuche Telfar Puff à 545 $.

Acheter chez Williams Sonoma

Au lieu de cela, c’est peut-être l’une des machines à expresso les plus sophistiquées connues de l’homme, coûtant un peu moins de 2 000 $. Apparemment, il « moud des grains de café, fait des lattés, des cappuccinos, des expressos, des infusions froides » et 50 autres recettes, et si vous faites des calculs entre filles, cela peut être rentabilisé s’il remplace vos petites friandises quotidiennes au café. C’est cet expresso d’Oprah. 1 800 $.

Pull superposé à col en V Brochu Walker the Looker

La plupart d’entre nous n’ont peut-être pas le placard d’Oprah, mais vous pouvez maintenant acheter son « look incontournable » avec ce pull superposé à col en V de Brochu Walker, avec sa couche supérieure en laine et cachemire mélangés et sa sous-couche de chemise à col blanc en polyester. 388 $.

Acheter chez Brochu Walker

Chips de pommes de terre Bonilla à la Vista

« Faites-moi confiance, je connais les chips », écrit Winfrey à propos de ces chips espagnoles. Bien que certains puissent penser que même 5 $ sont plus que suffisants pour dépenser en chips, elle dit que ces friandises décadentes et croustillantes « valent la peine ». 55 $.

Acheter chez Uncrate

Écharpe à col en fausse fourrure Melifluos

Restez au chaud à moindre coût cet hiver avec ces écharpes douillettes et bon marché. La fausse fourrure rehausse instantanément n’importe quel look et la fente cachée lui permet de s’asseoir exactement comme vous le souhaitez, pour que vous n’ayez pas à lutter contre le vent. 18 $.

Acheter sur Amazon

Honnête bébé vêtements vacances famille Jammies

Un pyjama assorti pour toute la famille ? Il n’y a peut-être rien de plus mignon pour les vacances. Que vous vous installiez confortablement pour regarder un film en famille ou que vous ouvriez des cadeaux ensemble (ou même que vous preniez des photos pour votre carte de vœux), il y a des pièces pour tout le monde, même pour l’animal de compagnie. King a déclaré qu’elle y faisait « une photo de famille chaque année », « et j’ai toujours hâte de voir lesquelles Oprah choisit ». 13$ à 40$.

Acheter sur Amazon

Duo de soins pour les mains Loved 01

Déplacez-vous, Aesop : John Legend est entré dans le jeu du feuilleton chic. La ligne de soins de la peau du chanteur a gagné une place très convoitée sur la liste de Winfrey pour son duo de lotion pour les mains et de savon de sa marque Loved 01. 26 $.

Acheter sur Amazon

Cet article contient des liens d’affiliation. Si vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, nous pouvons gagner une commission sans frais supplémentaires pour vous.