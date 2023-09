Premier aperçu des Apple iPhone 15 et 15 Plus : Dynamic Island, nouvelles couleurs et USB-C

L’iPhone 15 est là. Mardi à Cupertino, en Californie, Apple a dévoilé ses nouveaux téléphones lors de son Événement Wonderlustprésentant les iPhone 15 et 15 Plus aux côtés d’une multitude d’autres appareils, dont les nouvelles Apple Watch Series 9 et Apple Watch Ultra 2.

Parmi les grandes nouveautés, citons l’extension de Dynamic Island, la fonctionnalité animée en haut de l’écran qui donne des informations contextuelles et qui a fait ses débuts l’année dernière sur le iPhone 14 Pro et Pro Max, à la gamme iPhone 15. L’ajout de l’USB-C, qui a remplacé le port Lightning pour le chargement et la connectivité filaires, a également été largement évoqué.

Regarde ça: iPhone 15 Pro et Pro Max : premier aperçu 03:58

Le prix commence à 799 $ pour l’iPhone 15 de 128 Go et à 899 $ pour l’iPhone 15 Plus de 128 Go, à condition que vous l’activiez auprès d’un opérateur. Les précommandes commencent vendredi et les téléphones seront mis en vente la semaine prochaine, le 22 septembre.

Dynamic Island semble être la même incarnation que celle qui a fait ses débuts sur l’iPhone 14 Pro en 2022. Il s’agit essentiellement d’un écran secondaire qui peut être utilisé pour afficher la lecture multimédia, les résultats sportifs, l’état du covoiturage et d’autres informations sans basculer entre les applications. .

Comme pour 2022 Ligne iPhone 14, il n’y a pas de « mini » iPhone 15, Apple lançant à nouveau un iPhone 15 de 6,1 pouces et un iPhone 15 Plus plus grand de 6,7 pouces. Les écrans sont également plus lumineux cette année, jusqu’à 2 000 nits de luminosité.

L’iPhone 15 (à gauche) et l’iPhone 15 Plus (à droite). Lisa Eadicicco/CNET

Il existe cinq couleurs pour les nouveaux téléphones : rose, jaune, vert, bleu et noir. L’appareil photo principal de l’iPhone 15 mesure désormais 48 mégapixels et, en plus de prendre des photos et des vidéos de plus haute résolution, il permet également un nouveau zoom téléobjectif 2x (bien qu’à 12 mégapixels). Il s’agit d’un bond significatif par rapport au système de caméra de 12 mégapixels de l’iPhone 14, bien qu’il soit impossible de dire à quel point cela fait une différence dans la pratique sans y consacrer plus de temps.

Mais il n’y a pas que les couleurs qui sont différentes. Apple utilise une nouvelle vitre arrière infusée de couleurs pour l’iPhone 15, ce qui lui donne un aspect givré et translucide. Jusqu’à présent, cette nouvelle finition mate semble moins sujette aux taches d’empreintes digitales que l’iPhone 14 brillant.

L’iPhone 15 (à gauche) et l’iPhone 15 Plus (à droite) ont une nouvelle finition mate. Lisa Eadicicco/CNET

La puce sous le capot est celle de l’année dernière A16 Bionique, qui figurait dans les iPhone 14 Pro et Pro Max. (Les iPhone 14 et 14 Plus de l’année dernière reposaient sur l’A15 Bionic.) Il existe une batterie plus grosse dans la gamme iPhone 15, bien qu’Apple n’ait pas révélé de tailles de batterie spécifiques.

Les nouveaux appareils conservent une multitude de fonctionnalités iPhone antérieures, notamment la 5G et la connectivité par satellite en cas d’urgence. La nouveauté cette année est la possibilité d’appeler une assistance routière par satellite, Apple s’associant à AAA aux États-Unis. La fonctionnalité routière est incluse dans l’adhésion AAA, tandis qu’Apple affirme qu’elle offrira une connectivité satellite gratuite pendant deux ans à l’achat d’un iPhone 15.

En plus de l’USB-C, les nouveaux iPhones pourront fonctionner avec MagSafe, ainsi qu’avec de nouveaux accessoires prenant en charge la norme de chargement sans fil Qi2 annoncée plus tôt cette année.

Dans l’ensemble, l’iPhone 15 semble être un plus grand pas en avant que l’iPhone 14 de l’année dernière, grâce à Dynamic Island, à l’appareil photo plus net, au chargement USB-C et au nouveau design. Bien qu’il soit encore un cran en dessous de l’iPhone 15 Pro, cela semble être la plus grande différence entre l’iPhone standard depuis l’iPhone 12.