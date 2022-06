Premier aperçu des affiches de John Abraham, Arjun Kapoor, Disha Patani, Tara Sutaria

Les réalisateurs du prochain film à suspense Ek Villain Returns, lundi, ont dévoilé les premières affiches de John Abraham, Arjun Kapoor, Tara Sutaria et Disha Patani. Dans les affiches, chaque acteur peut être vu dans un regard sombre et intense, montrant ses avatars méchants et brandissant un masque souriant jaune, qui faisait également partie de la partie précédente Ek Villain.



Partageant les premières affiches, le casting vedette d’Ek Villain revient sous-titré : “Dans le monde des méchants, les héros n’existent pas ! Et #EkVillain est de retour après 8 ans. Méfiez-vous #EkVillainReturns le 29 juillet 2022.”



















Dans les quatre affiches, la seule chose qui ne passe pas inaperçue est le masque tenu par Tara. Le masque que tient l’acteur de “Marjaavaan” est le seul avec des yeux étoilés, alors que dans les trois autres affiches, les masques ont des yeux ronds. Est-ce une sorte de message crypté pour les fans ?



Peu de temps après la sortie des affiches, les fans ont inondé la section des commentaires d’émoticônes de cœur et de feu, car ils ne peuvent plus retenir leur enthousiasme pour la suite tant attendue. Réalisé par Mohit Suri, Ek Villain Returns est la suite du thriller à succès Ek Villain qui mettait en vedette Sidharth Malhotra, Shraddha Kapoor et Riteish Deshmukh dans les rôles principaux et le film devrait sortir en salles le 29 juillet 2022.

L’acteur de Gunday a été vu pour la dernière fois dans Bhoot Police avec Saif Ali Khan, Yami Gautam et Jacqueline Fernandez. Le film a été créé sur Disney Plus Hotstar. John, d’autre part, a été vu pour la dernière fois dans `Attack: Part 1` avec Jacqueline Fernandez et Rakul Preet Singh.



La dernière apparition à l’écran de Tara était dans Tadap de Sajid Nadiadwala dans lequel elle était jumelée avec le débutant Ahan Shetty. L’acteur de Bharat a été vu pour la dernière fois dans “Radhe” aux côtés de Salman Khan. “Ek Villain Returns” marque sa deuxième collaboration avec le réalisateur Mohit Suri après “Malang”.