Premier aperçu : Deepika Padukone et Ranbir Kapoor dans le rôle d’Amrita et Dev dans Brahmastra 2, une affiche créée par des fans fait sensation

Depuis Brahmastra : partie de Shiva L’un se terminait par Amrita et Développeurl’histoire d’amour, les fans attendent avec impatience d’être témoins Brahmastra : Dev, deuxième partieet maintenant cette affiche réalisée par des fans a fait sensation en ligne où vous pouvez voir Deepika Padukone et Ranbir Kapoor se faisant passer ensemble pour Amrita et Dev. Deepika Padukone sera considéré comme Jal Astra dans Brahmastra 2et les fans sont super excités de la voir dans cet avatar, surtout après l’avoir aperçue dans Brahmastra, première partie comme Amrita, qui joue la mère de jeunes Ranbir Kapoor dans le film. Brahmastra est sorti sur OTT, et les fans ont été ravis d’avoir un aperçu de Deepika dans le film alors que son rôle n’était pas montré dans la sortie en salles.

Après avoir regardé cette affiche réalisée par des fans, un énorme débat a repris Ranbir Kapoor jouant Développeur, car il y avait des rapports selon lesquels Ranveer Singh serait Dev dans Brahmastra 2. Cependant, les internautes sont convaincus que Ranbir Kapoor est la personne idéale pour jouer Dev, car son alchimie avec Deepika va être enflammée, et ils ont hâte d’assister à leur histoire d’amour éternelle en tant qu’Amrita et Dev dans le film.

Un utilisateur a commenté : « Au moins, la chimie de dp et Ranbir sera excellente après avoir regardé Alia et Ranbir ». Un autre a dit : « Je veux que Ranbir soit aussi Dev, c’est plus convaincant ».

Brahmastra 2 le travail de production bat son plein et le réalisateur Ayan Mukerji a même partagé un aperçu de l’Astraverse, où l’on a pu remarquer la scène de combat entre Dev et Amrita pour Brahmastra. Eh bien, Brahmastra était un film épique, et l’enthousiasme autour de la deuxième partie est donc naturel, car, comme promis par le cinéaste Ayan Mukerji, Brahmastra 2 sortira en décembre 2026. L’attente est effectivement très longue, mais elle en vaut vraiment la peine. .