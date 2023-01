Premier aperçu de Super Nintendo World à Universal Studios Hollywood

Mario Kart… DANS LA VRAIE VIE ??

Super Mario est réservé et occupé avec un film à la mode en avril et un nouveau parc à thème brillant Monde Super Nintendo ouverture le mois prochain à Universal Studios Hollywood.

Le parc à thème immersif transportera les visiteurs dans le royaume des champignons coloré où ils profiteront de zones interactives, d’expériences de shopping et de restauration à thème, et d’un manège révolutionnaire “Mario Kart : Bowser’s Challenge” situé à l’intérieur du château de Bowser.

Cette expérience innovante invite les invités à affronter l’équipe Bowser sur des parcours emblématiques de Mario Kart aux côtés de Mario, Luigi et de la princesse Peach tout en collectant des pièces numériques et en lançant des coquillages pour remporter la Golden Cup dans l’un des manèges les plus grands et les plus interactifs au monde qu’ils aient jamais expérimentés.

Le manège sophistiqué est une corne d’abondance multisensorielle de couleurs, de sons et de mouvements avec une intégration créative de lunettes de réalité augmentée (AR) montées sur la tête, une caractéristique clé qui distingue ce manège des autres attractions du parc à thème.

D’autres offres intéressantes incluent des Power-Up Bands qui permettent aux invités de collecter des pièces numériques et de suivre leurs scores tout en relevant des défis clés, des repas à thème au Toadstool Cafe et le magasin 1-UP Factory ™ rempli de vêtements sur le thème de Mario et Luigi, personnage emblématique chapeaux et une variété de personnages en peluche dont Mario, Luigi, Yoshi et Bowser.

Conçu en partenariat avec Nintendo et les visionnaires d’Universal Creative, Super Nintendo World vise à offrir un divertissement exaltant avec des réalisations technologiques innovantes que nous sommes sûrs que les fans de Mario afflueront pour découvrir.

« Lorsque vous entrez dans [Super Nintendo World]vous entrez dans [Super Mario game]et vous êtes immergé », a déclaré Jon Corfino, vice-président d’Universal Creative dans un entretien avec KTLA de Los Angeles. “C’est tellement cinétique, plein d’énergie, et la zone a tout ce que vous reconnaissez dans le jeu.”

Super Mario World ouvre le 17 février 2023.