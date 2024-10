Premier aperçu de Peaky Blinders : Cillian Murphy de retour dans le rôle de Tommy Shelby

Le Peaky Blinders le tournage du film a officiellement commencé. Pour célébrer, Netflix a publié un premier aperçu de l’acteur oscarisé Cillian Murphy reprenant son rôle de chef de gang Tommy Shelby (ci-dessus), et… eh bien, oui, c’est bien Tommy Shelby. Il n’y a rien à tirer du film et de son contenu à partir de cette photo de lui à côté d’un mur de briques. Néanmoins, cela aiguisera peut-être l’appétit des Peaky Blinders fans du monde entier en attendant la suite de la série.

« Je suis ravi de voir les caméras tourner sur ce nouveau chapitre de la Peaky Blinders histoire, qui se déroule pendant la Seconde Guerre mondiale », le créateur de la série, Steven Knight (photo ci-dessous, sur le plateau avec Murphy) a dit à Netflix. « Le pays est en guerre, tout comme nos Peaky Blinders, bien sûr. »

Murphy sera rejoint dans le film par des acteurs de retour ainsi que par les nouveaux venus Barry Keoghan, Tim Roth et Rebecca Ferguson. Au-delà du contexte de la Seconde Guerre mondiale, peu d’autres choses ont été révélées sur l’intrigue. Knight a laissé entendre que ce serait « explosif ». Et malgré les nombreux projets qu’il mène à chaque instant (il a écrit celui de Pablo Larraín Marielancement de la nouvelle série Mille coupspréparant son autre nouveau spectacle Maison de la Guinnessencaissant son Qui veut gagner des millions chèques), il a un oeil sur Peaky’s futur, taquinant auparavant qu’il pourrait y avoir des retombées potentielles d’un ou plusieurs des personnages non-Tommy du film.

Le film est réalisé par Tom Harper, qui a réalisé plusieurs épisodes de la série lors de sa première saison. « Quand j’ai réalisé pour la première fois Peaky Blinders « Il y a plus de 10 ans, nous ne savions pas ce que deviendrait la série, mais nous savions qu’il y avait quelque chose dans l’alchimie du casting et de l’écriture qui semblait explosif », a déclaré Harper dans sa propre déclaration au streamer. « Peaky a toujours été une histoire de famille et c’est donc incroyablement excitant de retrouver Steve et Cillian pour présenter le film au public du monde entier sur Netflix. »

« Il y a un grand sentiment d’anticipation et d’enthousiasme parmi nos exceptionnels acteurs et notre équipe », a ajouté Harper. « Nous sommes reconnaissants envers les fans de nous avoir amenés à ce point et pensons que ce prochain chapitre va offrir quelque chose d’extraordinaire. »